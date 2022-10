Ralph Vaughan Williams 150 : Lauter Liebeserklärungen

Ralph Vaughan Williams, der am 12. Oktober 1872, mithin vor 150 Jahren, in Down Ampney (Gloucestershire) zur Welt kam, ist von den Briten oft zum gutmütigen Teddy ihrer Tradition verniedlicht und vom Rest Europas zum insularen Kuriosum eines Landschaftsmusikers – viele Soundtracks zu Naturfilmen folgen seinen Spuren – und Volksliedsammlers verzwergt worden. Sein Ernst in der Auseinandersetzung mit den Kosten der Moderne, aber auch im Ringen um die erzählerische Kraft der Gattung „Symphonie“ wird dadurch verkannt. Dieser Ernst war nicht geringer als bei Jean Sibelius, Carl Nielsen (mit dem er die Gabe teilt, auch eingängig fürs Kirchengesangbuch geschrieben zu haben) oder bei Dmitri Schostakowitsch.

Der Sohn eines Pfarrers und Großneffe von Charles Darwin dachte sein gesamtes schöpferisches Leben darüber nach, was christlicher Glaube, was Religion für ein menschliches Gemeinwesen noch bedeuten können, wenn die Wissenschaft doch das Vertrauen in die Offenbarung erschüttert hat und Technik Emanzipationsgewinn verheißt. Er verteidigte, als Anwalt einer friedlichen Diversität und fundiert durch musikethnologische Feldforschung (wenn man so will), nationale Eigenheiten gegen die Vereinheitlichungstendenzen einer industrie- und kommerzbestimmten Weltkultur ebenso, wie er frühzeitig über die Zerstörung der traditionellen englischen Landschaft zu trauern begonnen hatte, wofür ihn die jüngeren Frontkämpfer des Fortschritts als Schöpfer pastoraler „Kuhfladenmusik“ verhöhnten. Bei Chandos ist zum Jubiläum eine Box von sechs CDs erschienen, die alle neun Symphonien Vaughan Williams’ versammelt. Sie lassen sich hören als Entwürfe einer Welt, worin der Mensch nicht mehr im Mittelpunkt steht, einer Welt des Post-Anthropozäns gewissermaßen.

Natürlich ist die „Sea Symphony“ von 1910, ein großes Oratorium nach Walt Whitman, noch eine pantheistische Ekstase, in der die außermenschliche Natur als Gegenwelt zivilisatorischer Krankheit, als Therapeutikum erfahren wird. Das London Symphony Orchestra (LSO) und der dazugehörige Chor unter der Leitung von Richard Hickox lassen es nicht an Wucht fehlen, wobei der Dirigent sehr sensibel der Verführung zum pastosen Farbauftrag widersteht und überall die scharfe Zeichnung orchestraler Linien wahrt. Die hinreißend lyrischen Stimmen von Gerald Finley und Susan Gritton dazu singen zu hören, gehört zu den Überwältigungen der sanftesten Art. Und natürlich ist der Vers des Amerikaners Whitman „Flaunt out, O sea, your seperate flags of nations“ eine Entgegnung auf das zähnefletschende „Rule, Britannia, Britannia rule the waves“. Vaughan Williams, der es abgelehnt hatte, zum Ritter geschlagen zu werden, und die Ernennung zum Master of the King’s Music ausschlug, hasste das britische Establishment und die Machtdemonstrationen des Empire. Aber er schrieb 1953 die Kirchenmusik zur Krönung von Elisabeth II.

Auch die „London Symphony“, in dieser Box erstmals in der Originalfassung von 1913 geboten, ist keine Feier des britischen Imperiums, aber die Liebeserklärung an eine urbane Landschaft. Hickox filtert wunderbare Soli heraus, macht die Partitur transparent für einander überlagernde Zeichenschichten von Gesellschaft und Geschichte in der Großstadt, und gibt doch Vaughan Williams’ Poesie des Verlöschens Raum. Das exzellente Booklet berichtet, dass der Komponist durch die Erzählung „Tono-Bungay“ von H. G. Wells zu seiner zweiten Symphonie inspiriert worden sei und besonders durch die Zeilen, die vom Entgleiten des Königreichs, des Empires, dem Versinken hinterm Horizont erzählen: „Der Fluss verschwindet – London verschwindet, England verschwindet“. Eine erste Auslöschungsfantasie, die sich in der sechsten und siebten Symphonie ins Bedrückende, Gespenstische steigern wird.

Die dritte Symphonie, „Pastoral Symphony“, überblendet Erinnerungen an die englische Landschaft mit aktuellen Erlebnissen als Sanitäter im Ersten Weltkrieg in Nordfrankreich. Sie zeigt den Soldaten – in Gestalt eines Feldtrompeters, der nur Naturtöne (ohne Ventilnutzung) bläst – als Hirten, den verwundeten Menschen, der schuldbeladen vor einer zerstörten Natur steht. Hickox beweist hier als Dirigent Mut zu langsamen Tempi, zur drückenden Elegie und begreift die zahlreichen Soli als Teil eines Gewebes: Sie suchen Bergung im Kosmos, statt sich auf einer Bühne zu exponieren. Die Vokalisen von Rebecca Evans, scheu, zaghaft gesungen, erzählen vom Versagen der Sprache, vom Zurückweisen des Wortes als Machtinstrument.

Wegen Hickox’ frühem Tod 2008 hat Andrew Davis diese Gesamtaufnahme 2016/17 vollendet, indem er mit den Bergener Philharmonikern in Norwegen die siebte und achte Symphonie – farbenreich, brillant, aber nie grobschlächtig – aufnahm. Die neunte Symphonie, wieder mit Hickox und dem LSO, ist besonders beklemmend. Wenn Natur hier noch eine Inspiration war, so hat sie ganz aufgehört, ein Therapeutikum für die wundgerissene Seele zu sein. Vaughan Willams hat damit das gegenwärtig viel diskutierte Gefühl der „Solastalgie“ – des Schmerzes über verloren gegangenen Trost – vorweggenommen, ein Gefühl, das viele angesichts der Klimakrise befällt, weil die Natur nicht mehr heilt. Und doch glühen eine grundsätzliche Güte und Zuversicht durch diese Musik, die schon Elias Canetti im englischen Exil an der Person des Komponisten bemerkt und die ihm das Herz erwärmt hatten.

Bonustracks auf der sechsten CD lassen die Witwe Ursula zu Wort kommen, die über Vaughan Williams’ Fähigkeit des nonverbalen Austauschs mit der Welt redet, aber auch Sir John Barbirolli, der ihn „the most complete man“ nennt, den vollständigsten Menschen, den er je gekannt habe.