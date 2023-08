Aktualisiert am

Für die August-Ausgabe 2010 sprach das „BBC Music Magazine“ mit hundert „führenden Pianisten“ – gibt es so etwas überhaupt? – und stellte eine Liste der „besten Pianisten aller Zeiten“ zusammen. Mit großem Abstand ging Sergej Rachmaninow (1873 bis 1943) daraus als Sieger hervor. Bedenkenswert daran ist, dass keiner der hundert Befragten jemals Rachmaninow live spielen hörte und deren Urteil einzig und allein auf den hinterlassenen Aufnahmen, überwiegend aus den 1930er Jahren, beruhte. Abgesehen von der schrecklichen Klangqualität offenbaren diese Einspielungen hinsichtlich des Klavierspiels, wenigstens seit es Tonaufnahmen gibt, mit kristallener Klarheit vor allem eines: Hier gibt es Rachmaninow, da alle anderen. Präzision, Eleganz, Fingerfertigkeit, Poesie, rhythmische Beweglichkeit und alles, was man sonst noch braucht, um dieses Instrument zu spielen, sind bei ihm unbezweifelbar übernatürlich.

Rachmaninows Spiel zu kopieren ist technisch unmöglich

Ich wuchs mit diesen Aufnahmen auf, und während meiner Studienjahre schärften uns unsere Lehrer ein: „Versuch gar nicht erst, Rachmaninows Spiel nachzumachen; es wird eine Karikatur.“ Im Computerjargon: Sein Spiel zu kopieren ist technisch unmöglich, weil ein Durchschnittsgehirn nicht in der Lage ist, auch nur einen kleinen Prozentsatz jener Aufgaben zu verarbeiten, die Rachmaninow pro Sekunde löst. Es überrascht nicht, dass seine eigenen Werke spielerisch Außerordentliches verlangen. Und es ist kein Zufall, dass selbst die kolossalsten Pianisten kurz vor dem erwünschten Ziel zu Fall kommen. Ebenso wenig ist es Zufall, dass der einzige Pianist, der nach lebenslanger harter Arbeit dieses Ziel erreicht hat, Michail Pletnjow, selbst ein übernatürliches Gehirn besitzt. Der Rest von uns Sterblichen versucht es weiter, zu schwach, der Verführung zu widerstehen. Ironischerweise liegt Rachmaninows Musik, all dieser unüberwindlichen Schwierigkeiten zum Trotz, perfekt, befriedigend und ausgewogen in der Hand.