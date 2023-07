Ulrich Khuon, der Intendant des Deutschen Theaters in Berlin, verlässt das Haus nach vierzehn Jahren. Beim Abschied erinnerten sich Weggefährten an einen Theaterleiter, der immer Mensch geblieben ist.

Es war einer jener Abende, da waren fast alle da: vom Bundespräsidenten bis zum Regiehospitanten, vom halb vergessenen Gegenwartsdramatiker bis zur zukünftigen Hauptdarstellerin. Steinmeier flüsterte mit Finzi, Harfouch kam etwas spät, Thalheimer ging Kriegenburg aus dem Weg. Und Fritzi Haberlandt und Almut Zilcher und Wolfram Koch und, und, und. Gekommen waren sie alle, um Abschied zu nehmen von einem, dem sie manches verdanken: Ulrich Khuon – so etwas wie der gute Hirte des Deutschen Theaters. Nach vierzehn Jahren an der Spitze des Berliner A-Hauses nimmt der studierte Theologe nun seinen Hut und geht.

Noch nicht in den Ruhestand, sondern „zum Abtrainieren“ erst einmal für ein Jahr nach Zürich, um dort etwas Ruhe in den aufgebrachten Laden zu bringen. Das konnte der gebürtige Schwabe schon immer gut: Ruhe ausstrahlen, einen gelassenen Takt vorgeben. Kein Wort fiel in den vier Reden, die vor vollem Haus auf ihn gehalten wurden, öfter als das eine: „Mensch“. Bei aller Führung, bei aller Macht, bei aller Organisation sei Khuon immer Mensch geblieben, habe als Mensch aufs Theater geschaut.

Der wahre Präsident weint

Von so einem fällt es leicht, schön Abschied zu nehmen. Theaterautorin Dea Loher präsentierte ein handgemaltes Khuon-Porträt, Hannovers Theaterintendantin Sonja Anders erinnerte an die gemeinsam verbrachte, schwere Anfangszeit in Berlin, Ex-Bühnenvereinsdirektor Marc Grandmontagne lobte Khuons „deeskalierenden Charakter“. Und Ulrich Matthes, vom Conférencier des Abends nur mit einem leichten Augenzwinkern als „der wahre Präsident“ des Hauses vorgestellt, konnte die Tränen bei seiner Rede (F.A.Z. vom 1. Juli) nicht zurückhalten. Es waren Tränen, das merkte man, die ihm nicht nur aus Rührung, sondern aus wirklicher Demut kamen, aus Dankbarkeit für eine gut gemeinsam verbrachte Zeit: 14 Spielzeiten, 388 Premieren, Höhen und Tiefen.

Das Entscheidende, was Matthes sagte, war, dass Khuon als Intendant stets auch Interesse an einem Theater gehabt habe, das seinem eigenen Geschmack nicht entsprach. Diese bescheidende Liberalität war es, die ihn als Intendanten auszeichnete und einen Besuch im DT in vielen Fällen unvorhersehbar machte. Mal sah man ungemein Wunderbares, mal enttäuschend Beliebiges. Es gab unter Khuon keine klare Linie, kein von oben herab diktiertes Programm, sondern stets ein hoffnungsvolles Aushandeln, ein freundliches Anpassen an den Geist der Zeit.

Was kommt als nächstes?

Im Grunde repräsentierte Khuon damit den Typus des zurückhaltenden Organisators, der für andere Möglichkeiten schafft und Räume herrichtet. Und so benannte Khuon in seiner eigenen kurzen Ansprache auch die „Angewiesenheit auf die Gruppe“ als seine zentrale Theatererfahrung. Es lag ein Hauch von Wehmut in der Luft, gepaart mit einer überspielten Unsicherheit darüber, was hier als Nächstes kommt. Zwei Drittel des Ensembles verlassen das Haus. Mit ihnen gehen kostbare Augenblicke eines großstädtischen Theatererlebens. Ob die neue Intendantin Iris Laufenberg das Renommee halten können wird, das Khuon dem Haus errang, wird man sehen.

An diesem Abend jedenfalls sah man nach dem offiziellen Redeteil noch etwas, das einem den Abschied leichter machte als gedacht: einen angestrengt unzusammenhängenden Gegenwartstext verlegen auf die Bühne gebracht. Es war, als wollte man unbedingt noch einmal beweisen, dass Khuon sich eben wirklich auch für den schlechten Theatergeschmack interessieren kann. Um danach beim Sekt trotzdem freundliche Worte zu finden für ein bestimmtes Detail, eine gelungene Wendung. So war es auch hier. So wird sich Berlin an ihn erinnern.