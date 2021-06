Zwölftontechnik : Deutsche Vorherrschaft für hundert Jahre

Arnold Schönberg war längst nicht nur Komponist: Er dirigierte, organisierte, lehrte, malte, dichtete, war ein exzessiver Briefeschreiber und Notat-Hinterleger, entwarf Möbel und Spielkarten. Man muss ihn sich, zumal in jüngeren Jahren, als rastlosen Aktivisten oder wenigstens Teilhaber divergierender Projekte vorstellen, von denen immer mehrere parallel liefen – und zudem als begnadeten Selbstvermarkter, der seine höchstpersönlichen Angelegenheiten mit großer Selbstverständlichkeit im menschheitlich Weltganzen aufzuheben wusste.

Wenn also Schönbergs Werkstatistik zwischen dem sensationellen „Pierrot Lunaire“ von 1912 und den ersten beiden der „Fünf Klavierstücke“ op. 23 acht Jahre später nur vier Orchesterlieder verzeichnet, will das wenig heißen. Es gab immer etwas abzuleisten, nicht zuletzt seinen persönlich-patriotischen Beitrag zum Untergang des alten Europas als Reserveoffizier und Militärmusiker zwischen 1915 und dem Kriegsende; vor allem aber gab es viel darüber zu grübeln, wie aus dem üppig-verlockenden Wildwuchs atonalen, nicht mehr ans überkommene Regelwerk gebundenen Komponierens, in dem er sich während der Vorkriegsjahre bewegt hatte, neu geordnete Formen entstehen könnten. Vor rund hundert Jahren, in der ersten Hälfte des Jahres 1921, entfaltete sich dann erst gedanklich und bald auch auf dem Notenpapier, was bis heute bündig als „Zwölftonmusik“ bezeichnet wird.