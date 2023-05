„Some Like it Hot“ am Broadway

„Some Like it Hot“ am Broadway :

„Some Like it Hot“ am Broadway : Die Daphne in uns allen

Das Broadway-Musical „Some Like it Hot“ ist für 13 Tonys nominiert worden. Als Jerry/Daphne triumphiert eine nonbinäre Person – und auch im Stück geht es um Selbstfindung.

Furios: „Some Like it Hot“ mit J. Harrison Ghee (Mitte rechts) Bild: AP

In Billy Wilders Filmklassiker „Some Like it Hot“ gibt es zwei unwahrscheinliche Liebesgeschichten. Die eine ist die zwischen Marilyn Monroe als Sugar und Tony Curtis als Joe, der sich auf der Flucht vor Gangstern in Frauenkleidern in eine Damenkapelle geschmuggelt hat. Nicht nur gibt er ihr gegenüber mehrfach vor, ein anderer zu sein, ihre Mitmusikerin Josephine nämlich und ein Millionenerbe, er ist auch pleite und dazu Saxofonist, ein Typus, von dem sie sich fernhalten will – am Ende aber ist alles vergessen, und zwar nicht nur, weil Sugar, wie Monroe treuherzig versichert, nicht sehr helle ist. Im Motorboot sinken sie sich in die Arme.

Die zweite Liebesgeschichte ist noch unwahrscheinlicher. In Joes Kumpel Jerry, der sich als Bassistin Daphne ausgibt, hat sich der echte Millionenerbe Osgood verguckt, und während der das Boot steuert, versucht Jerry mit wachsender Verzweiflung, ihm die Sache auszureden – bis zum abschließenden Bekenntnis, ein Mann zu sein, und Osgoods legendärer Entgegnung „Nobody’s perfect“. Seinerzeit eine absurd anmutende Pointe, die nicht nur Jack Lemmons Jerry, sondern auch das Publikum verblüffte. Beide Paare sitzen im selben Boot, doch trotz Osgoods sagenhafter, aus Liebesblindheit geborener Toleranz weiß man: Den Hafen der Ehe, wir schreiben 1959, wird nur eines von ihnen ansteuern.

„Some Like it Hot“ wurde vom American Film Institute zur besten amerikanischen Komödie aller Zeiten erklärt, für Tom Tykwer entfacht der Film ein „revolutionäres Queer-Feuerwerk“ – doch eine Vielzahl der Gags wurzelt eben darin, dass in den Frauenkleidern nun mal Männer stecken.

Ein Wagnis

Eine Neuerzählung von „Some Like it Hot“ ist ein Wagnis – nicht nur wegen der ungebrochenen Popularität des Originals, sondern auch, weil sich die Zeiten gewandelt haben. Die Autoren Matthew López und Amber Ruffin hat das nicht geschreckt, sie haben mit den Songschreibern Marc Shaiman und Scott Wittman „Some Like it Hot“ als Musical an den Broadway gebracht, mit großem Erfolg: Am Dienstag ist das Stück, das im Dezember Premiere feierte, für 13 Tony Awards nominiert worden, der absolute Spitzenwert dieser Broadway-Saison.

Hat man das Musical im Shubert Theatre gesehen, dann findet man das verdient. Schauspiel, Gesang und (Stepp-)Tanz sind erstklassig, das Tempo hoch bis zu einem schwindelerregenden Finale. Und die Änderungen? Joe (Christian Borle) gibt sich nicht mehr als Ölmagnat aus, sondern als deutschstämmiger Drehbuchautor, Adrianna Hicks trägt andere Verletzungen mit sich als Marilyn Monroes Sugar und ist moderner, selbstbewusster, auch weniger charismatisch. Als Jerry/Daphne schließlich ist J. Harrison Ghee eine imposante Erscheinung: groß gewachsen, muskulös, gut aussehend, schwarz. Jack Lemmon vernimmt man nur noch als fernes Echo, im Duo mit dem Filou Joe ist dieser Jerry der straight man, der Normalo.

Aber eben nicht, was der Begriff ebenfalls bedeutet: heterosexuell. Denn das ist die entscheidende Modernisierung dieser Neufassung: Einmal in der Frauenrolle, entdeckt dieser Jerry eine neue Seite an sich, fühlt sich erfüllter und näher bei sich selbst als je zuvor. Dazu passt, dass die Rolle von J. Harrison Ghee gespielt wird – einer sich als nonbinär begreifenden Person, die sowohl im Anzug als auch im Kostüm umwerfend aussieht. Mit Ghee ist der erste nonbinäre Mensch überhaupt für einen Tony als bester Hauptdarsteller nominiert worden – als Darsteller, tatsächlich, denn bislang sind die Kategorien klassisch in männlich und weiblich aufgeteilt.

Auch bei Billy Wilder schien Lemmons Jerry zeitweilig genderfluid, verlobte sich an einem feuchtfröhlichen Abend gar mit Osgood, musste sich aber von Joe wieder einnorden lassen. Auf dessen Frage, warum ein Mann einen Mann heiraten solle, entgegnete Jerry: „Sicherheit!“

Heute gäbe es für einen solchen Schritt viele andere Gründe. „Es gibt eine kleine Daphne in uns allen“, hat J. Harrison Ghee gesagt. Für die Broadway-Daphne und endlich auch für den armen Osgood, der sie, wie sie ist, für perfekt befindet, gibt es ein Happy End. Die fröhliche Travestie wird zur transidenten Selbstfindung, was zeitgemäß, anrührend und sympathisch ist und vom Publikum bejubelt wird. Es ist allerdings, auch das muss man konstatieren, auch deutlich weniger lustig. Doch hinter der Komik des unvergänglichen Wilder-Films hätte wohl auch jeder andere Ansatz zurückstehen müssen.