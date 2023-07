Es war 2007, als Peter Bieri seine Professur für Analytische Philosophie an der Freien Universität Berlin aufgab, um sich unter dem Pseudonym Pascal Mercier mit mehr Zeit dem Schreiben von Romanen widmen zu können. Er sei es leid, in den Unwuchten der Bologna-Reform als Professor ein „Vollzugsbeamter der Module“ zu sein, so Bieri seinerzeit, der damit ein allgemeines akademisches Unbehagen formulierte und für sich selbst einen klaren Schnitt machte. Bieri hatte in der Analytischen Philosophie Rang und Namen, seine beiden Herausgeber-Bände „Analytische Philosophie des Geistes“, mehrfach neu aufgelegt, sowie „Analytische Philosophie der Erkenntnis“ aus den Achtzigerjahren sind Standardwerke bis heute.

Christian Geyer-Hindemith Redakteur im Feuilleton. Folgen Ich folge

Mit seinem 2001 erschienenen Buch „Das Handwerk der Freiheit. Über die Entdeckung des eigenen Willens“ setzte er für einen breiten Leserkreis analytische Überlegungen mit einer Spitze gegen die Allzuständigkeit der Neurowissenschaften um. Thomas Metzinger nahm Bieris Aufsatz „Was macht Bewusstsein zu einem Rätsel?“ in seinen einflussreichen Reader zur Bewusstseinsphilosophie auf. In diesem Aufsatz hatte Bieri bereits in den Neunzigerjahren, also noch vor dem hiesigen Boom der Neurowissenschaften, vor gut bebilderbaren, aber kurzschlüssigen Erklärungen des menschlichen Geistes gewarnt.

Als Romancier blieb Bieri alias Mercier Philosoph in dem Sinne, dass Fragen von Selbstfindung und Selbsttäuschung bestimmend blieben, von „Perlmanns Schweigen“ (1995) bis zu seinem jüngsten Werk „Das Gewicht der Worte“ (2020). Im verfilmten Bestseller „Nachtzug nach Lissabon“ (2004) wird dieses Motiv als Seelenreise erzählt. Dass die Kritik seine Belletristik mehrheitlich mit Verrissen begleitete und etwa ihre prätentiösen Anklänge rügte, hat Bieri als Betriebsblindheit empfunden. Am 27. Juni verstarb, wie jetzt bekannt wurde, Peter Bieri neunundsiebzigjährig in Berlin.