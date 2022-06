Orhan Pamuk zum Siebzigsten : Die Bosporus-Perspektive

Blickt stets in mehr als eine Richtung: Orhan Pamuk in Istanbul Bild: Agata Skowronek

Orhan Pamuk ist der Dichter des ost-westlichen Traumas. Sein Lebensthema, das all seine Romane durchzieht und ihr schwankendes, immer wieder von Verwerfungen erschüttertes Fundament abgibt, ist die Trennung von Orient und Okzident, verhandelt am Sonderfall der Türkei mit ihrem osmanischen und laizistischen Erbe auf der einen Seite und dem Westen Europas mit seiner Kultur und seinen Werten auf der anderen Seite. Pamuk verspürt diesen Riss am eigenen Leib. Er leidet darunter, und zugleich genießt er den Schmerz, der damit verbunden ist. Pamuk weiß: Ohne diesen Schmerz wäre der Stoff nicht zu haben, aus dem er sein Werk geformt hat. Es umfasst bislang elf Romane, mehrere Bücher verschiedener Genres sowie – vermutlich einzigartig in der Geschichte der Literatur – ein Museum, das genauso heißt wie der Roman, der beschreibt, wie und warum dieses Museum entstehen musste: „Das Museum der Unschuld“. Der Roman erschien 2008, Pamuks Museum im Istanbuler Stadtteil Cukurcuma wurde 2012 eröffnet und nur zwei Jahre danach als Europäisches Museum des Jahres ausgezeichnet.

„Als Kind“, so beginnt „Istanbul“, Pamuks bislang persönlichstes Buch, „wurde ich lange den Gedanken nicht los, irgendwo in Istanbul, in einem Haus wie dem unseren, müsse noch ein zweiter Orhan leben, ein Ebenbild von mir, ein Zwilling, ein zweites Selbst“. Vermutlich hat den ersten und bislang einzigen Literaturnobelpreisträger der Türkei diese Vorstellung nie ganz verlassen. Sie verdankt sich der längst zur Gewissheit gewordenen Sorge, Opfer einer Art von kultureller Identitätsspaltung geworden zu sein, geht aber zugleich einher mit dem Stolz darauf, „dass ich eins und doppelt bin“, wie es in Goethes Gedicht über den Gingko heißt.

Pamuk, dessen Bücher heute in fast vierzig Sprachen und mehr als hundert Ländern erscheinen, ist trotz seiner internationalen Erfolge kein genuin kosmopolitischer Autor geworden. Er hat in Harvard gelehrt, in New York gelebt und lange an der Columbia University unterrichtet, aber eine dauerhafte Existenz außerhalb Istanbuls ist für ihn undenkbar. So wie Joseph Conrad, Nabokov oder Naipaul „aus Exil und Emigration eine Stärkung ihrer schöpferischen Identität bezogen, so hat es mein eigenes Selbstverständnis geprägt, über die Jahre hinweg auf das gleiche Haus, die gleiche Straße, den gleichen Ausblick, die gleiche Stadt fixiert zu sein“. Istanbul ist Pamuks Schicksal.

Attacken und Morddrohungen

Folgerichtig trägt sein persönlichstes Buch den Namen des Ortes, der ihn geprägt hat und an dem er heute vor siebzig Jahren geboren wurde: „Istanbul. Erinnerungen und Bilder aus einer Stadt“ (2006) ist eine Biographie der Metropole am Bosporus und zugleich eine Selbstbeschreibung des Autors, gewissermaßen eine Autobiographie en passant, die lückenhafte Chronik einer durch die Anfänge der türkischen Industrialisierung zu Wohlstand gelangten Familie, die Auswertung vieler historischer Quellen über die Stadt und das Porträt ihrer Mentalität. Denn Istanbul, davon ist Pamuk überzeugt, ist geprägt durch „hüzün“, jene spezielle Form der Melancholie, die hervorgerufen wird durch „Armut, Niederlagen und Verluste“. Der Niedergang der einstigen Weltmacht des Osmanischen Reiches vor allem ist die Wunde, die nicht heilen will, die Demütigung, die nicht verwunden werden kann und dauerhafte Minderwertigkeitsgefühle erzeugt. Die einen reagieren darauf mit nacktem Nationalismus, die anderen begreifen sie als unausweichliches Schicksal, als „seelenheilendes, Tiefe verleihendes Gefühl“. Der Westen fungiert dabei als Magnetberg, der abwechselnd anzieht und abstößt.

Dass die Öffentlichkeit gern Furchtlosigkeit von Künstlern einfordert, ohne einen Funken von Bereitschaft aufzubringen, sich in die Lage derjenigen zu versetzen, die ihre Heimat und ihr bisheriges Leben aufs Spiel setzen sollen, hat auch Pamuk mehrfach erfahren müssen. Er war ein Freund Hrant Dinks, und wie der 2007 ermordete Journalist ist er der Ansicht, dass die Türkei sich zu den an den Armeniern verübten Verbrechen bekennen sollte. Immer wieder wurde er deshalb von Nationalisten attackiert, erhielt Morddrohungen, fand 2008 seinen Namen auf einer mit dem sogenannten „tiefen Staat“ in Verbindung gebrachten Liste potentieller Mordopfer und musste sich mehrfach gegen den Vorwurf der „Herabsetzung des Türkentums“ nach dem berüchtigten Artikel 301 zur Wehr setzen. Noch sein jüngster Roman mit dem Titel „Die Nächte der Pest“ führte dazu, dass die Staatsanwaltschaft wieder einmal aktiv wurde: Pamuk habe in seinem Roman mit der Figur eines fiktiven Offiziers namens Kemal eine Karikatur Atatürks gezeichnet und so den Begründer der modernen Türkei verunglimpft.

Das Architekturstudium brach er ab, den Wunsch, Maler zu werden, gab er während seines Journalistikstudiums auf und begann stattdessen mit der Arbeit an seinem 1982 erschienenen Debüt „Cevdet und seine Söhne“, auf das Pamuks deutsche Leser indes lange warten mussten. Der Roman erschien hierzulande erst 2011, wie fast alle Werke Pamuks übersetzt von Gerhard Meier. In den letzten Jahren hat Pamuk sich verstärkt der Fotografie zugewendet und zwei Bände mit eigenen Aufnahmen im Göttinger Steidl Verlag publiziert. Der Band „Balkon“ enthält nur ein einziges Motiv. Es ist die Meerenge, die Europa und Asien voneinander trennt: der Bosporus, wie er sich dem Blick von Orhan Pamuks Balkon aus darbietet.