100. Todestag von Marcel Proust : Sein Werk ist ein unaufhörliches Lachen

Man muss lange suchen, um in der Proust-Ikonographie ein Bild zu finden, das Heiterkeit ausstrahlt: der Schriftsteller mit Bürstenhaarschnitt als Zweiundzwanzigjähriger, 1893. Bild: Getty

Marcel Proust ist vielleicht der größte Schriftsteller des 20. Jahrhunderts.“ Das Wort „vielleicht“ im Eröffnungssatz von Jean-Yves Tadies Proust-Studie (1983) lässt das Heikle ahnen, das solch vollmundigen Urteilen eigen ist. Wer könnte schon sagen, wer der Größte des Jahrhunderts ist, ohne alles gelesen zu haben? Schriftsteller, Philosophen, Künstler und Künstlerinnen haben die Singularität Prousts bezeugt und dabei oft ein anrührend persönliches Moment erkennen lassen. Der Diplomat Olof Lagercrantz leitet sein Buch „Marcel Proust oder Vom Glück des Lesens“ mit den Sätzen ein: „Die Gegenwart mit ihren Umwälzungen war, so schien es mir, klarer für mich, als ich Proust an meiner Seite hatte. Jetzt, wo ich ihn verlasse, fühle ich mich wie ein verirrtes Kind.“

Paul Ingendaay Europa-Korrespondent des Feuilletons in Berlin. Folgen Ich folge

Mehr als bei anderen literarischen Geschmacksurteilen gehört die Proust-Liebe offenbar nicht so sehr der Privatbibliothek an als dem Kern des eigenen Lebens. An die Umstände, unter denen sie erworben wurde, erinnert man sich immer – niemand liest Proust nebenbei –, und im Lauf der Jahre verzahnen sie sich immer stärker mit der Substanz des lesenden, sich erinnernden Ichs. Vielleicht liegt darin sogar die wahre Ursache für den Kultstatus, den Proust heute, hundert Jahre nach seinem Tod, ge­nießt: Kein anderer Roman außer „Auf der Suche nach der verlorenen Zeit“ bringt uns dazu, die eigene Vergänglichkeit – Altern und Verfall, aber auch Einsicht und Hinnahme, um nicht von Erkenntnis zu reden – bei jeder neuen Lektüre mit gesteigerter Intensität mitzulesen. Die Jahresringe, die der „Recherche“ im Lauf der Zeit unaufhörlich zuwachsen: Es sind unsere eigenen.