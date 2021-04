Vergewaltigungsvorwürfe : Roth-Biographie gestoppt

Weil Blake Bailey von zwei Frauen der Vergewaltigung bezichtigt wird, stoppte der Verlag die Auslieferung seiner Biographie über den 2018 verstorbenen Schriftsteller Philip Roth. W. W. Norton erklärte, „Philip Roth: The Biography“ vorerst weder auszuliefern noch zu bewerben. Baileys Literaturagentur Story Factory trennte sich derweil von dem Siebenundfünfzigjährigen. Die Angestellte eines anderen Verlags wirft Bailey vor, sie 2015 im Haus eines Literaturkritikers zum Sex gezwungen zu haben.

2003 soll Bailey eine weitere Frau vergewaltigt haben, die er einige Jahre zuvor als Englischlehrer in New Orleans unterrichtet hatte. In beiden Fällen erklärten mehrere Freunde, dass sie damals von dem Vorwurf und der Entscheidung der Frauen, nicht zur Polizei zu gehen, erfahren hätten. Die „New York Times“ zitierte eine E-Mail von 2020, in der Bailey dem mutmaßlichen Opfer schrieb, nicht voll für „die Schrecklichkeit jener Nacht vor siebzehn Jahren“ verantwortlich zu sein, da er damals psychisch krank gewesen sei. Baileys Anwalt bezeichnete die Vorwürfe als falsch und verleumderisch.

Baileys Roth-Biographie erschien am 6. April. Acht Jahre hatte er daran gearbeitet. Er war von Roth autorisiert worden, der ihm ausführliche Interviews gegeben und unveröffentlichte Dokumente zugänglich gemacht hatte.