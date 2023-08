Der Roman „In der Tiefe der Wurzeln beginnt ein Singen“ der Neuseeländerin Tina Makereti rührt an Fragen von Schuld und Identität, die nicht nur in ihrer Heimat aufkommen.

„Wenn du nicht erinnerst, vergisst du.“ So spricht Imi, der Knochen, und so erinnert er sich. Zunächst aber erzählt er von dem Moment, als ein kleiner Junge ihn stolz seiner Mutter präsentiert. Die ist einigermaßen entsetzt über das, was der Knirps da an einem Stand der Chatham-Inseln, 650 Kilometer östlich von Neuseeland, im Sand gefunden hat. Es ist eben ein Knochen, und er stammt keineswegs von einem Dinosaurier, wie das Söhnchen meint, sondern von einem Menschen.

Ulf von Rauchhaupt Redakteur im Ressort „Wissenschaft“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

In Tina Makeretis Roman „In der Tiefe der Wurzel beginnt ein Singen“ hat das Gebein eine Stimme. Es ist der Oberschenkelknochen eines der vermutlich mehr als tausend Opfer eines historisch realen Völkermordes im Jahr 1835, den man auch und vielleicht gerade im modernen Neuseeland gerne verdrängt, wo Kultur und Sprache der Māori, der polynesischen Erstbesiedler des Landes, sich eines wachsenden Interesses auch seitens der Pākehā erfreuen, der Nachfahren europäischer Einwanderer. Von denen gab es 1835 erst wenige. Ihre Waffentechnik aber war schon proliferiert und befeuerte die Fehden zwischen verschiedenen Stämmen der Māori. Zwei in diesen sogenannten Musketen-Kriegen entwurzelte Māori-Gruppen kamen mit einem gekaperten englischen Schiff auf die Chathams, von ihren Einwohnern, den Moriori, „Rēkohu“ genannt. Dort ermordeten sie im Dezember 1835 fast alle Moriori. Die wenigen Überlebenden wurden versklavt.