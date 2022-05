Thomas Mann und Edvard Beneš : Mehr als nur moralische Hilfe

Aktualisiert am

Seit einigen Jahren wird Thomas Mann vermehrt auch als Verfechter der Demokratie wahrgenommen. Texte wie „Vom zu­künftigen Sieg der Demokratie“ und sein im amerikanischen Exil geführter Kampf gegen den Nationalsozialismus sind inzwischen Gegenstand zahlreicher Studien. Dennoch wird oft übersehen, dass Thomas Mann, der in die USA mit einem Pass der Tschechoslowakei gekommen war, von diesem demokratischen Staat und dessen zweitem Staatspräsidenten Edvard Beneš ganz beträchtlich beeinflusst wurde.

Am 15. März 1939 wurde Prag von deutschen Truppen besetzt. Das war der letzte Akt in der schrittweisen Zerschlagung der Tschechoslowakei, die erst zwanzig Jahre zuvor gegründet worden war. Seit 1933 hatte sie als Zufluchtsort für Tausende Opfer politischer und rassischer Verfolgung in Nazideutschland gedient, darunter auch zahlreiche Intellektuelle.