Buchsensation in Frankreich : Sie nennen es eine Atombombe

Vor einigen Wochen berichteten wir über ein mysteriöses Buch, über das sich die Pariser Verlagswelt kurz vor den Sommerferien den Kopf zerbrach. Es war eines, über das man nichts Konkretes wusste, weder den Namen des Autors noch den des Verlags, von dem man aber immer wieder hörte, es würde den französischen Buchmarkt in gigantischer Auflage (250.000!) fluten. Damals klang die ganze Sache eher wie ein Scherz. Wie ein Gerücht, das man sich in der Branche zuflüstert, ein Marketing-Gag, hinter dem sich wenig bis gar nichts verbirgt. Und wahrscheinlich dachte in diesem September auch kaum noch einer an das sogenannte „livre mystère“, bis die verlegerische „Atombombe“, von der die Zeitung „Le Monde“ im Juli als erste geschrieben hatte, vor zehn Tagen tatsächlich abgeworfen wurde. Da hörte man um kurz vor acht Uhr morgens die zarte Stimme von Denis Westhoff, dem Sohn der Schriftstellerin Françoise Sagan, im Radiosender France Inter verkünden: Ja, dieses mysteriöse Buch existiere wirklich, es sei ein unveröffentlichter Roman seiner Mutter.

Ein „neuer“ Sagan also, oder besser gesagt: ein unfertiger, in weiten Teilen lückenhafter Roman, mehr ein Entwurf, ein Haufen loser, ungeordneter Blätter, den seine Mutter irgendwann in den achtziger, neunziger Jahren angefangen haben muss und den nun er, der Sohn, korrigiert und mehr oder weniger fertiggeschrieben hat. Alles in allem sei dieses Werk, so sagte er im Radio und in diversen Interviews, die natürlich sofort folgten, „heftig saganesk“.

Ein schlecht vernähtes Patchwork

Seit Donnerstag liegt der im Verlag Plon erschienene Roman in großen Stapeln in den französischen Buchhandlungen aus (übrigens mit einer Auflage von „nur“ 70.000 Stück) und ist leider schon von außen enttäuschend unelegant, irgendwie „unsaganesk“: Weiß mit schwarzem Titel und rotem Autorennamen, mehr wie ein dröges Politikerbuch als wie eine Tür zu Sagans prickelnder Welt. Das wäre natürlich vollkommen egal, wäre dieses Buch im Inneren nicht viel enttäuschender. Die Geschichte, das Setting, die Personen, klingen erst einmal, das ist wahr und schön, sehr nach Françoise Sagan: Wir befinden uns in der französischen Provinz, bei Tours, auf dem herrschaftlichen Sitz der Familie Cresson. Die Cressons sind, wie sich das bei Françoise gehört, Mitglieder der Bourgeoisie. Sie haben weder Geschmack noch Herz, dafür aber viel Geld und – zumindest die meisten von ihnen – ein ganz hübsches Aussehen.

Ludovic, der Sohn des Hauses, ein ehemaliger Playboy, wird seit einem verheerenden Autounfall, der ihm hätte das Leben kosten sollen, es zur Überraschung (Enttäuschung?) aller aber nicht tat, von niemandem mehr ernst genommen. Nach zwei Jahren in verschiedenen Kliniken, in denen ihn seine lieblose Familie unter medikamentösen Höchstdosen vor sich hin vegetieren ließ, ist er wieder zu Hause und wird von seinem Vater, Henri, seiner Stiefmutter, Sandra, seinem Stiefonkel, Philippe, und vor allem seiner Ehefrau, der schönen, kühlen Marie-Laure, wie ein Minderbemittelter behandelt. Marie-Laure verweigert ihm ihr Bett, ihre Liebe und plant schon die Scheidung, als plötzlich ihre Mutter Fanny auftaucht und die Karten neu mischt: Ludovic verliebt sich in seine Schwiegermutter, diese sich offenbar auch in ihn, sie beginnen eine Affäre (unter dem Klavier), während Henri, also der Vater, ebenfalls ein Auge auf Fanny wirft und schon seine Hochzeit mit ihr plant (wohlgemerkt, ohne sie zu diesem Projekt zu konsultieren).