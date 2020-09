Und schließlich ist da die 10. Klasse der deutschen Schule von San José in Costa Rica, die auf einer Deutschlandreise in die Buchläden stürzt, weil sie „Tschick“ im Unterricht lesen will: Diese Klasse ist zwar schon in die Herrndorf-Forschung eingegangen als Beleg für den Welterfolg dieses Buchs; Herrndorf selbst hatte von ihr erzählt. Den Brief aber, den sie ihm 2011 schrieb, zeigen wir hier erstmals und auch das Foto, welches dabeilag: glückliche Teenager unter Palmen, „Tschick“ in der Hand. Der Lehrer dieser Teenager erinnert sich noch genau an die Papageien, die im Schulgarten krächzten. Und eine der Schülerinnen daran, welchen Reiz dieser Roman für sie alle hatte, weil man in Costa Rica behüteter aufwächst als in Deutschland.

Mit diesen Briefen dokumentieren wir die Liebesgeschichte zwischen einem Buch und seinem Publikum. Sie geht weit über den Kreis jener Menschen hinaus, die Wolfgang Herrndorf damals geschrieben haben: Bis heute ist „Tschick“ ungefähr 3,3 Millionen Mal verkauft worden. Die Theateradaption ist jahrelang das meistgespielte Stück auf deutschen Bühnen gewesen, und auch Fatih Akins Verfilmung von 2016 hat den Kreis dann noch einmal erweitert. Die Liebesgeschichte zwischen „Tschick“ und seinem Publikum hält also seit Jahren an, und wie das so ist mit anarchischen Klassikern der Weltliteratur, wie bei „Huckleberry Finn“, „Bonjour Tristesse“ oder dem „Fänger im Roggen“, ist kein Ende in Sicht. Die Geschichte beginnt aber im Herbst 2010 in einem Augenblick, als Herrndorf weiß, dass ihm nicht mehr viel Zeit zum Leben bleibt. Und während die Ersten „Tschick“ zu lesen beginnen und sich in dieses Buch verlieben, erfährt die Öffentlichkeit es dann nach und nach auch. Weil der Autor selbst von seiner Krankheit in einem Blog erzählt. Auch den Schock und den Schmerz, den das auslöste, dokumentieren diese Briefe.