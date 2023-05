Aktualisiert am

Die Mode, das Theater und der Sport, die Mentalität und die Bildung, wie geträumt, geliebt und ge­storben wurde – das alles steckt in Goethes Autobiographie. Aber ist sie so männlich, wie ihr oft vorgehalten wird? Ein Gastbeitrag.

Der neunundsechzigjährige Goethe hat einen seiner Besucher an den Apoll von Belvedere, einen Pfau und die Ruinen des Heidelberger Schlosses erinnert. So vielschichtig und lebendig auch die äußere Erscheinung gewesen sein mag, Goethe gilt nach wie vor als ein Monument, das sich gut für eine parodistische Zerschreibung eignet.

Sie kann dabei liebevoll-­ironisch ausfallen, wenn Thomas Mann in den „Bekenntnissen des Hochstaplers Felix Krull“ den Tonfall aus Goethes Autobiographie nachspielt, sie kann aber auch Züge des Verrisses annehmen, wenn der Klassiker in Thomas Bernhards „Auslöschung“ als Schrebergärtner und Heilpraktiker der Deutschen abgekanzelt wird. In Kim de l’Horizons autofiktio­nalem Roman „Blutbuch“ ist von Goethes „totaler Beherrschung“ der Sprache die Rede, wenn „ein menschliches Meistersubjekt im Zentrum steht und die Welt begnadet ins Förmchen goethet“.