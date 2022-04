Übersetzung eines Welterfolgs : Wie klingt der „Basic Text“ der Anonymen Drogensüchtigen?

Es gibt Bücher, die sind weltberühmt, aber nur wenige haben sie ganz gelesen. James Joyces „Ulysses“ gehört dazu. Die „Cantos“ von Ezra Pound. „The Waste Land“ von T. S. Eliot. Und es gibt Bücher, die werden millionenfach gelesen, aber sie tauchen selten bis nie in der Presse auf. Sie erscheinen auf keiner Bestsellerliste, werden nicht mit Preisen bedacht. Der sogenannte „Basic Text“ von Narcotics Anonymous ist so ein Buch. In 35 Sprachen übersetzt (Stand 2020), mit einer Gesamtauflage von mehr als dreißig Millionen, gehört das schmale Werk zu den am meisten gelesenen Büchern aller Zeiten.

Narcotics Anonymous (NA) ist eine Genesungsgemeinschaft nach dem Vorbild der Anonymen Alkoholiker (AA). Im Jahr 1953 spalteten sich die Drogenabhängigen von den AA ab. Bei den Narcotics steht die Abstinenz von allen Drogen an erster Stelle – inklusive Alkohol. Der „Basic Text“ ist wie das „Big Book“ der Anonymen Alkoholiker (F.A.Z. vom 22. Dezember 2012) eine Sammlung von Aufsätzen zu dem Thema, wie Genesung für Süchtige funktioniert. Kernstück ist die Erklärung der „zwölf Schritte“, ein Übungsprogramm, das ehemalige Süchtige auf der ganzen Welt durcharbeiten, um ihre Abstinenz von Tag zu Tag weiter aufrechtzuerhalten.