Fragt man nach dem Begründer der russischen Prosa, hört man oft den Namen Gogol. Ja, Nikolai Mykola Gogol, der 1809 in der Ukraine zur Welt kam. Gogol, der sich in seinen Werken immer wieder auf ukrainische Themen bezog. Gogol, der sich nie von den ukrainischen Dialektismen befreit hat. Gogol, der sich bewusst für die russische Literatur und die russische Sprache entschieden hat.

Als er seine ukrainischen Novellen schrieb, „entging Gogol nur mit Not einem gefährlichen Abgrund“, so sagte einmal ein anderer Schriftsteller, der größte russische des 20. Jahrhunderts, es war Vladimir Nabokov persönlich. „Wenn mir nach einem saftigen Albtraum zumute ist“, so der Nobelpreisträger, „brauche ich mir nur vorzustellen, wie Gogol in kleinrussischem Dialekt einen Band nach dem anderen über Gespenster, die die Uferbänke des Dnjepr heimsuchen, possenhafte Juden und schneidige Kosaken herunterschreibt.“ Glaubt man Nabokov, rettete sich Gogol vor dem angeblichen ukrainischen Provinzialismus, indem er sich für die russische Sprache und damit für eine universelle und nicht für eine lokale Kultur entschied.