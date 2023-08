Umberto Eco hätte sicherlich große Freude an dieser Geschichte gehabt. Seit Wochen ist eine wachsende Zahl von Literaturliebhabern und Eco-Fans am Rätseln über ein Büchlein mit dem Titel „Carmen Nova“. In den sozialen Medien werden neue Erkenntnisse ausgetauscht, Indizien gesammelt, Fährten aufgenommen und wieder verworfen. Viele Fragen umgeben das geheimnisvolle Werk: Hat Umberto Eco es tatsächlich verfasst, oder ist es eine Fälschung? Und wenn es nicht der italienische Großmeister war, wer dann?

Die Detektivjagd begann vor einigen Monaten. Der Literaturwissenschaftler Niels Penke aus Siegen stößt im Katalog eines Antiquariats auf ein ihm unbekanntes Eco-Werk, erschienen vor vierzig Jahren in Zürich: „Carmen Nova“ zeigt auf dem Cover Botticellis Primavera, die Seiten sind vergilbt, das Nachwort nennt als Verfasser Roland Barthes. Niels Penke kauft den Band. Mit jeder gelesenen Seite wachsen seine Zweifel, tatsächlich einen echten Eco – und einen echten Barth – vor sich zu haben. Der Literaturwissenschaftler beginnt zu recherchieren.

Das Impressum als Aufruf

Auf X, das damals noch Twitter hieß, macht er auf seinen rätselhaften Fund aufmerksam. Und findet heraus: „Carmen Nova“ taucht in keinem Schriftenverzeichnis Ecos auf. Hanser, sein deutscher Verlag, hat noch nie davon gehört, ebenso wenig Burkhardt Kroeber, Ecos langjähriger Übersetzer. Penke nimmt sich das Impressum von „Carmen Nova“ vor und findet sich in einer Art Parcours für Semiotiker wieder – ganz nach Ecos Geschmack.

Der Züricher Verlag „Edition Doppelnull“, bei dem die als „Kriminalnovelle“ etikettierte Erzählung 1983 erschien, ist völlig unbekannt, genauso der Schrifttyp „Wake-Diktion“, in dem das Buch gedruckt worden sei. Der Name „Doppelnull“ erinnert an einen Geheimagenten im Auftrag seiner Majestät. „Wake-Diktion“ soll dagegen eine Anspielung auf James Joyces „Finnegans Wake“ sein, dem unter anderem wegen seiner zahlreichen Chiffren als unlesbar geltenden letzten Werk des irischen Schriftstellers, den Eco sehr verehrte. Als Erscheinungsorte des 1966 veröffentlichten Originals von „Carmen Nova“ nennt das Impressum Mailand und London sowie den Verlag „Sherrinford & Sacker“, den es jedoch – Überraschung – nicht gibt: Der Name Sherrinford führt zu Arthur Conan Doyle. Der schreibende Arzt wollte seinen Pfeife rauchenden Detektiv erst Sherrinford nennen, entschied sich dann aber für Sherlock.

Allein an ein Exemplar von „Carmen Nova“ heranzukommen verlangt sherlockhafte Hartnäckigkeit. Bei Amazon ist der Band gelistet – aber nie verfügbar. Bisweilen soll er in Antiquariats-Katalogen auftauchen. Im Bestand haben ihn offenbar nur die Stadtbibliothek Schaffhausen und die Universitätsbibliothek Bremen, wo auf das wachsende Interesse reagiert und das 65 Seiten zählende Buch vor wenigen Tagen als Datei auf der Homepage zur Verfügung gestellt wurde.