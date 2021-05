„Das Literarische Quartett“ : Lesekreis Lockdown-Kritik

Aktualisiert am

Was ist nur aus dem „Literarischen Quartett“ geworden? Die traditionsreiche Büchersendung fällt unter Thea Dorn vor allem mit der Auswahl seiner Gäste wie Lisa Eckhart auf. Und setzt zwischen den Zeilen politische Signale.

Das „Literarische Quartett“ im ZDF ist derzeit die einzig verbliebene Gesprächssendung über Bücher im Hauptprogramm des öffentlich-rechtlichen Fernsehens. Vergleichbare Formate – live aufgezeichnet, mit wechselnden Gästen – gibt es auch nicht für Sport, Wirtschaft oder Wissenschaft, bei Diskussionsbedarf übernehmen hier die Talkshows von „Anne Will“ bis „Lanz“. Das „Quartett“ ist auch in diesem Sinne ein Unikat.

Tobias Rüther Redakteur im Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin. Folgen Ich folge



Es begann unter Marcel Reich-Ranicki im März 1988 als eine Runde mit drei festen und einem wechselnden Gast, das ging auch so weiter, als das Format mit Volker Weidermann 2015 neu aufgelegt wurde. Seit die Schriftstellerin Thea Dorn es leitet, versucht es sich von der Kritikerrunde in einen „Salon“ zu verwandeln. Um der „veränderten gesamtgesellschaftlichen Situation“ Rechnung zu tragen, wie es in der Selbstdarstellung heißt, dass zwar „das Autoritätsprinzip“ der „Großkritiker“ nicht mehr anerkannt werde, zugleich aber das „Bedürfnis nach Orientierung“ wachse. Deswegen diskutieren im „Quartett“ seit März 2020 „vier leidenschaftliche Leserinnen und Leser mit kultureller Kompetenz“. Und zwar dar­über, „welche Bücher gesellschaftliche oder ästhetische Relevanz beanspruchen dürfen“.

Tatsächlich ist das „Quartett“ in den vergangenen anderthalb Jahren aber vor allem damit aufgefallen, wen es sich als Gäste eingeladen hat, wie es über Bücher spricht und mit seinem Erbe umgeht. Unter Dorn kam der populistische Journalist Jan Fleischhauer als Gast in die Sendung – und die Kabarettistin Lisa Eckhart, die auf der Bühne mit antisemitischen Klischees spielt. Literaturkritikerinnen oder Literaturkritiker dagegen fehlten in den neun Folgen mit Thea Dorn bislang. „Für die Einladung ins ‚Literarische Quartett‘, teilte die Redaktion jetzt auf Anfrage mit, „ist die Berufsbezeichnung Literaturkritikerin oder Literaturkritiker weder von Vorteil noch von Nachteil.“

Es scheint aber eher ein Nachteil zu sein. Denn statt Leuten, die berufsmäßig Literatur auf den Begriff bringen können, sitzen im „Quartett“ jetzt entweder Prominente, die selbst Bücher geschrieben haben, wie der Schauspieler Christian Berkel oder die Tennisspielerin Andrea Petković. Oder es kommen Kolleginnen von Thea Dorn, Schriftstellerinnen wie Sibylle Lewitscharoff oder Juli Zeh, Vea Kaiser oder Eva Menasse.

Mehr zum Thema 1/

Die beiden Letzteren zofften sich in der aktuellen Sendung vom Freitag dann ausgiebig über den neuen Roman von Mathias Énard, während sich Musiker und Fernsehlegende Götz Alsmann mit stillem Witz meist im Hintergrund hielt.

Alle sechs Wochen immer freitagabends setzt sich jetzt also ein „Lesekreis“ für eine knappe Stunde zusammen, um über die Bücher zu sprechen, die auch in den Feuilletons und Rundfunkmagazinen gerade besprochen werden: Annie Ernaux’ „Die Scham“, Don DeLillos „Die Stille“, Christian Krachts „Eurotrash“, Neuauflagen von Vicki Baum, George Orwell, Gabriel García Márquez. Inzwischen trifft die Redaktion allerdings die Auswahl und versucht sie dann, unter den Gästen zu verteilen. Unter den beiden Vorgängern durften die Gäste ihre Bücher noch frei bestimmen. Aber auch Reich-Ranicki, langjähriger Literaturchef der F.A.Z., hatte schon prominente Schriftsteller wie Josef Haslinger zu Gast, und auch Weidermann, ehemaliger Literaturchef dieses Feuilletons, schreibende Schauspieler wie Matthias Brandt. Für eine unterhaltende Kultursendung im Fernsehen ist das Standard.