Goethes Eichenparkett : Auf dem Holzweg

Was knarrt denn da? Wenn das Goethehaus in Weimar von 2026 an restauriert wird, gilt es eine Besonderheit unbedingt zu bewahren – das Parkett.

Durch Geräusche kann Geschichte erweckt werden. Das Knarzen der jahrhundertealten Dielen in der Villa am Frauenplan gibt den staubgewordenen Menschen eine Gegenwärtigkeit, die den Raum füllt. Der dort stehende Aufseher im Museum, gefragt, ob das Knarzen bis in seine Träume reicht, denn es ist laut, winkt ab: Das höre er nicht. Das blende er aus. So hören es nur einige. Unterwegs in Goethes Wohnhaus, das von vielen bewohnt war, nicht lediglich von dem deutschen Geistesheroen, seinen Gedanken, seiner Lust und Unlust, sondern von anderen Menschen, Familienmitgliedern und Bediensteten, einem Schattenreich des weniger deutlich Erinnerten, das aber existenziell war für seine Existenz.

Die Mitglieder dieses Schattenreiches liefen, huschten, stapften, schlichen und gingen ihrer zahllosen Wege. Zwischen Küche, Garten, Speisekammern, Abseiten, Keller und Dachboden. Das Haus war und ist ein Begängnis. Es sind lange Wege zurückzulegen, denn das Haus ist ein bürgerlicher Palast. Menschen halten Audioguides an ihre Ohren und lassen sich die Funktionen der Räume erklären. Sie erinnern an Figuren in einer Puppenstube. Die Informationen bringen ihnen die Geschichte des Hauses näher und übertönen die Eigengeräusche des Hauses. Wer über alte Dielen geht, die durch die enorme Elastizität des Materials noch immer schwingen, nach Jahrhunderten noch immer im Rhythmus der Schritte unvermeidbare Klanggeräusche von sich geben, hört darin die vorher Gegangenen, die Davongegangenen, die zu Gehenden werden. Es ist eine Anregung, ihnen zuzuhören, sich ihre Existenz vorzustellen, sie vor sich zu sehen.

Goethe war ein Bewunderer uralter Eichen, die auf verblichenen Faksimiles von Zeichnungen manche Zimmer des Hauses bevölkern. Wie Caspar David Friedrich, der von Goethe erst gelobte, dann polemisch kritisierte, ja verdammte Künstler der Romantik. Auch Friedrich bewunderte Eichen, die er so genau beobachtete und zeichnete wie kaum jemand zuvor. Die urigen Bäume waren ihm Sinnbilder von Zeit und Vitalität. Das Alter und die Lebendigkeit der Eichen, aus denen das Holz für die Dielen in Goethes Wohnhaus gesägt wurden, ist spürbar. Sie lassen uns unmerklich einsinken und verursachen dabei jenes herrliche Geräusch, das zu einem imaginären Gespräch mit unseren Vorgängern und Vorgängerinnen einlädt. Von 2026 an soll das Haus restauriert werden. Lasst das Knarzen der Dielen dadurch nicht verschwinden! Es ist jenseits von Museumsdidaktik ebenso wertvoll wie ein Audioguide.