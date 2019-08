Middelhoff im Gespräch : „Es war die Gier nach Anerkennung“

Herr Middelhoff, Sie haben in relativ kurzer Zeit zwei Bücher geschrieben. Warum und für wen? Ist es der Kampf um das Image? Eine Art Selbsttherapie? Oder, jetzt mit „Schuldig“, die öffentliche Beichte des gläubigen Katholiken?

Rainer Schmidt Verantwortlicher Redakteur Frankfurter Allgemeine Quarterly. F.A.Z.

Das erste Buch war eine Traumabewältigung, die Festnahme direkt im Gerichtssaal, vor den Augen meiner Familie, war ein tiefer Einschnitt in meinem Leben. In „Schuldig“ forsche ich jetzt nach den Ursachen meines Scheiterns: Was habe ich falsch gemacht? Und ich will Jüngeren zeigen, welche Fehler sie vermeiden sollten. Manager oder Politiker sprechen zu selten selbstkritisch über ihre Fehler. Ich denke, das ist falsch.

Kritiker lobten an Ihrem ersten Buch, „A 115 – Der Sturz“, die Darstellung des Knastalltags, einhellig wurde ihnen aber wenig Einsicht vorgeworfen. Stattdessen beschuldigten Sie die Richter, das Justizsystem, die Medien. Es war auch von Größenwahn die Rede, weil sie einigen Kapitel Zitate von Dietrich Bonhoeffer vorangestellt hatten, die eine Analogie mit ihrer Situation suggerierten. Wollen Sie mit „Schuldig“ nun auch diese Kritiker überzeugen?

„Schuldig“ ist einfach eine Analyse meiner Fehler. Und zu Bonhoeffer: In vielen Büchern werden vor Kapitel Zitate gestellt, die einen inhaltlichen Bezug haben. Warum ich das nicht darf, ist mir völlig unverständlich.

Ist Ihnen die Romanfigur Johann Holtrop aus dem gleichnamigen Roman von Rainald Goetz bekannt?

Ja, ist mir bekannt.

Haben Sie das Buch gelesen?

Nein, ich habe es nicht gelesen.

Alle gehen davon aus, dass Sie das Vorbild für Johann Holtrop sind. Kam ihnen diese Figur, so wie sie diese kennengelernt haben, vertraut vor?

Ich glaube schon, dass Rainald Goetz mich damit gemeint hat. Es gab in einem Artikel eine interessante Gegenüberstellung von Johann Holtrop und mir zum Erscheinen meines Gefängnisbuches, da waren durchaus einige erstaunliche Gemeinsamkeiten. Aber Goetz lässt seine Figur sterben, ich bin ins Gefängnis und zu neuen Selbsterkenntnissen gekommen, insofern gibt es bei mir das bessere Ende.

So sind Sie zu einer literarischen Figur geworden, und das bei einem Büchnerpreisträger, das können nicht viele von sich behaupten.

Ob man darauf stolz sein kann, frage ich mich. Früher hätte mir das vielleicht sehr geschmeichelt, heute sehe ich das etwas differenzierter.

Sie sprechen von „totalem Scheitern“. Und: „Ich bin schuldig. Schuldig an meinem Scheitern.“ Aber diese Schuld trennen Sie von Ihrer juristischen – Untreue und Steuerhinterziehung. Warum?

Weil ich nach wie vor glaube, dass das juristische Urteil ein fragwürdiges ist. Das sehen auch viele Anwälte, Richter und andere Experten so. Ganz unabhängig davon sage ich aber: Ich bin auf jeden Fall schuldig, weil ich in Teilen meinen Charakter verloren habe und weil ich gegen die Wertmaßstäbe der Gesellschaft verstoßen habe. Das habe nur ich zu verantworten.

Es gibt absurd lustige Passagen, wenn Sie beschreiben, wie Sie zu einem „Ich bin wichtig“-Typ wurden: Sie verließen die Einweihungsfeier des Jüdischen Museums in Berlin vorzeitig, weil Ihr Tisch nicht Ihrem empfundenen Status entsprach; bei einem internationalen Event gingen Sie früher, weil Ihnen Gäste wie Colin Powell zu langweilig waren. Es musste immer das größte Hotelzimmer sein, die erste Reihe im Flugzeug, der beste Tisch im Restaurant. Und in Davos gingen Sie ungerührt vor der Kanzlerin an der Spitze der deutschen Delegation. Wie denken Sie heute darüber?