Einladung zur Lektüre: Die „Little Banned Library“ in Houston versammelt Bücher, die an texanischen Schulen nicht mehr gelesen werden dürfen. Bild: Reuters

In Texas begehren Buchhändler gegen ein neues Gesetz auf, das sie zwingt, Bücher mit Inhalten sexueller Natur mit Warnhinweisen zu versehen. Sie sollen Werke, die in Schulen gelesen werden, aber auch solche, die sie zum Verkauf anbieten, als „sexuell relevant“ oder „sexuell explizit“ kennzeichnen. Bücher, die mit „sexuell relevant“ markiert sind, dürfen Schüler nur lesen, wenn ihre Eltern zugestimmt haben.

Bücher, die als „sexuell explizit“ gelten, dürfen nicht länger an Schulen vorgehalten und müssen aus öffentlichen Bibliotheken entfernt werden. Eine Liste der Kennzeichnungen stellt der Bundesstaat online. Überprüft wird diese Liste von der Texas Education Agency. Verweigern sich die Buchhändler, werden sie von der Zusammenarbeit mit Schulen ausgeschlossen.

Das Gesetz soll im September in Kraft treten. Eine Koalition von Buchhändlern, Autoren und Verlagen, darunter die American Booksellers Association und die Association of American Publishers, zieht nun dagegen vor Gericht. Die Kläger berufen sich auf den ersten Verfassungszusatz, dem zufolge die Regierung das Recht auf freie Rede nicht beschneiden darf. Das Gesetz, so bemängeln die Kläger, zwinge Privatpersonen dazu, im Namen der Regierung über Bücher Urteile zu fällen, mit denen sie womöglich selbst nicht übereinstimmen. Das Gesetz dränge Buchhändler dazu, „verfassungsmäßig geschützte literarische Werke und Sachbücher mit höchst subjektiven und stigmatisierenden Einstufungen zu versehen, die die Ansichten der Regierung vertreten“. Zudem würden die Buchhändler zu unfassbarem bürokratischen Aufwand gezwungen.

Was ist denn „sexuell explizit“?

Die Definition von „sexuell explizitem“ Material ist im Restricting Explicit and Adult-Designated Educational Resources Act – sinnigerweise abgekürzt mit „Reader“ – denkbar vage. Das Gesetz spricht von einer Darstellung sexuellen Verhaltens „auf eine Art, die offenkundig anstößig ist“. Kritiker merken an, dass unter „offenkundig anstößig“ auch die Bibel oder „Romeo und Julia“ fallen könnten. Der Gouverneur von Texas, Greg Abbott, meint, das Gesetz diene dem Schutz von Kindern, indem es „Müll“ aus den Schulen verbanne. Austin Prochko von der Initiative „Next Generation Texas“, die das Gesetz unterstützt, sagte, Schulen sollten es vermeiden, „Schüler absichtlich oder versehentlich detaillierten sexuellen Materialien auszusetzen“.

So greift der inneramerikanische Kulturkampf über die Schulen auf den Buchhandel über. In Arkansas klagen Bibliotheken, Buchhändler und Verlage gegen ein neues Gesetz, das Bibliothekare und Buchhändler mit Haft bedroht, wenn sie „schädliche“ Bücher nicht so verstecken, dass sie nur Erwachsenen zugänglich sind. In Florida klagen Studenten und die Autoren eines Kinderbuchs über einen Pinguin mit zwei Vätern dagegen, dass das Buch in der ersten bis dritten Klasse nicht gelesen werden darf. Die Geschichte basiert auf dem wahren Fall zweier männlicher Pinguine im New Yorker Central Park Zoo, die gemeinsam ein Küken heranzogen.