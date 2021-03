Streit um Gorman-Übersetzung : Alles bewohnbar

Aktualisiert am

Marieke Lucas Rijneveld, 1991 in Nieuwendijk geboren Bild: dpa

Marieke Lucas Rijneveld, 2020 mit dem International Booker Price ausgezeichnet, war mit der Übersetzung von Amanda Gormans Gedichtband ins Niederländische beauftragt. Nachdem sich in den sozialen Medien Kritik daran geregt hatte, dass eine weiße Person die Lyrik der afroamerikanischen Schriftstellerin, die mit ihrem Auftritt bei Joe Bidens Amtseinführung weltweite Aufmerksamkeit gefunden hatte, übersetzen sollte, gab Rijneveld den Auftrag zurück. Mit dem nun eigens verfassten Gedicht „Alles bewohnbar“ nimmt Rijneveld dazu Stellung:

„Alles bewohnbar“

Den Widerstand nie aufgegeben, das Urgerangel in Freud und Leid,

der Kanzelpredigt nie blind gehorcht, dem Wort, was

Gut, was Böse ist, nie zu träge, aufzustehen, gegen alle

Tyrannen ins Feld zu ziehen und mit erhobener Faust gegen

Schubladendenken zu kämpfen, gegen den Aufruhr des