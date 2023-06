Aktualisiert am

Zensur in der Schweiz : Vor dem Ausschuss für „unwoke Zustände“

Der Schriftsteller Alain Sulzer soll nach dem Willen der Baseler Kulturkommission in seinem neuen Roman nicht „Zigeuner“ schreiben dürfen. Auch der „stereotypen Beschreibung“ ist er angeklagt.

Die Basler Kulturkommission ist bemüht, in der Literatur nach dem Verbot des N-Wortes nun auch noch einen Bann gegen das Z-Wort durchzusetzen. Sie möchte einen erfahrenen, sprachgewaltigen und für die Anliegen von Minoritäten durchaus aufgeschlossenen Schriftsteller ihrer Vormundschaft unterstellen. Falls er der Aufforderung zur Stellungnahme bezüglich seiner literarischen Absichten nicht fristgerecht Folge leiste, werde man ihm das Geld der Steuerzahler für seine „Genienovelle“ verweigern, lautet die Drohung.

Jürg Altwegg

Der Schriftsteller ist männlich, siebzig, weiß, unbekannter Religion, aber zweifelsfrei schweizerischer Herkunft: Alain Sulzer gehört zu den bekanntesten Schriftstellern des Landes. In Frankreich, wo er einen Teil des Jahres verbringt und mit dem renommierten „Prix Médicis étranger“ ausgezeichnet wurde, wird er noch mehr geschätzt als zu Hause. In Basel aber, seiner Heimatstadt, wolle man ihn „vor den Ausschuss für unwoke Zustände zitieren“, schrieb er uns in einer Mail. Vor ihm müsse er sich „für ein simples literarisches Verfahren erklären“.