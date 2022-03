Roman über das „System Putin“ : Wie die Freiheit hinter Gitter kam

Kaputtmachen ist nicht auf­bauen – die Seele tut nicht weh“ (Lomat ne stroit – duscha ne bolit), lautet ein russisches Sprichwort. Es erklärt, wa­rum das Zerstören leichter fällt als das Schaffen: Man braucht nichts von sich zu investieren. Diese Redensart, die auch den Nationalcharakter beschreiben soll, geht einem in diesen Tagen nicht aus dem Sinn, da die russische Armee ukrainische Wohngebiete mit Artillerie be­schießt, um das Land unter dem grotesken Vorwand, dessen frei gewählte Regierung bestünde aus Nazis, und Ukrainer hätten einen „Genozid“ an Russen verübt, zu „befrieden“ und als Vasallenstaat in Russlands Einflusszone zurückzuzwingen.

Kerstin Holm Redakteurin im Feuilleton. Folgen Ich folge

Was schon der Philosoph Nikolai Berdjajew (1874 bis 1948) an vielen seiner Lands­leute zu beobachten glaubte, eine soziale Intelligenz, die sich vorzugsweise in Ge­meinheiten kundtue, während sie für konstruktives Handeln zwei linke Hände hätten, das scheint sich bei Putins Feldzug in grandiosem Ausmaß zu bestätigen. Russlands immer brutalere Methoden, das gen Westen strebende Nachbarland an sich zu fesseln, haben erst vitale ostukrainische Städte wie Do­nezk und Lugansk kaputtgemacht und sollen nun offenbar die Metropolen Charkiw und Kiew (das als „Mutter der russischen Städte“ gilt), in Schutt und Asche legen. Das offizielle Ziel der Operation, die „Entnazifizierung“ eines Landes, das von einem rus­sischsprachigen Juden angeführt wird, klingt wie Hohn. Der Tod Tausender Soldaten und Zivilisten, ein ewiger Hass ­zwischen den Völkern, wovor patriotische Ve­teranen gewarnt hatten – all das scheint der Oberkommandierende nicht als Pro­blem zu betrachten.