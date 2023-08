Mit den in diesem Artikel erwähnten Romanen sind wir vor der Zeit: Sie erscheinen alle erst in den kommenden Wochen. Aber sie sind eh ihrer Zeit voraus, weil sie mit dem über­legenen Wissen der Zukunft erzählen. Das ist per se nichts Besonderes; die meisten Romane blicken erzählend zurück, ­einige wenige in die unmittelbare Gegenwart, der Rest ist Science-Fiction. Doch diese drei Bücher thematisieren ihre zeitliche Per­spektive, bauen sie auf höchst innovative Weise in die Handlungen ein und bestimmen damit nicht nur das Verständnis dessen, was im kommenden Herbst deutsche Gegenwartsliteratur ausmacht, sondern auch wie überhaupt erzählt werden kann.

Cya kommt aus der Zukunft, ihr ­un­konventioneller Name zeigt es schon; ­an­dere Figuren dieser Geschichte heißen Nikte, Domru oder Samsil. Und GOG. Die indes ist nur virtuell existent, eine Künst­liche Intelligenz, die die Zwillingsschwestern Cya und Nikte als innere Stimme auf deren Zeitreisen begleitet, aber autonom agiert – mehr Wissen als Gewissen, weil damit gewährleistet werden soll, dass die beiden jungen Frauen über alle nötigen Informationen verfügen.