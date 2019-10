Protokoll einer Therapiestunde : „Sie stecken fest, zumindest verbal“

Aktualisiert am

Seit 29 Jahren sind O. und W. D. aus E. verheiratet, seit fast 30 Jahren sind sie ein Paar. Gründe zu feiern und zu jammern gibt’s genug, auch ist eine Langzeitbeziehung bekanntlich Schwerstarbeit, weshalb sich O. und W. ab und zu Rat bei einer Paartherapeutin holen.

Therapeutin: Wie geht es Ihnen?

W: Bestens! Die Zahlen sprechen für sich.

O: Dafür ist die Stimmung nicht so dolle.

T: Das hatten Sie bei Ihrem letzten Besuch auch schon gesagt.

W: O betrachtet unsere Verbindung aus der emotionalen Perspektive. Gefühlt läuft’s deshalb eher schlecht.

T: Sehen Sie das auch so?

W: Ich halte mich an die Fakten, die jeden Grund zu guter Laune liefern. Und ich bin in der Lage, Erreichtes wertzuschätzen und angemessen zu würdigen.

O: Es wäre schön, wenn du auch meine Leistungen mal angemessen würdigen würdest.

W: Wie Sie sehen, fühlt sich O nach wie vor von mir deklassiert. Die Betonung liegt auch hier auf fühlt.

O: Wie Sie sehen, redet W gern über mich, als wäre ich nicht anwesend, und nimmt den Zoologen-Blickwinkel ein: Was ist denn mit O los, was wird da schon wieder Skurriles gemacht, gedacht, gewählt?

W: Ich weiß auch nicht, was ich gegen diese mittlerweile chronischen Zweitklassigkeitsgefühle tun soll.

O: Ich weiß auch nicht, was ich gegen diesen als Besorgnis getarnten Paternalismus tun soll.

T: Sind das Neckereien, die zu Ihrer Beziehungsroutine gehören, oder befinden Sie sich tatsächlich in einer Dauerkrise?

O: Krise. So dramatisch würde ich es nun nicht ausdrücken, nennen wir es Alltag.

W: O ist unzufriedener mit mir als ich mit O. Ich nehme an, das ist ein weit verbreitetes Phänomen in Langzeitbeziehungen.

T: Und was tun Sie dagegen?

W: Ich erinnere O regelmäßig daran, wie wir uns vor dreißig Jahren in den Armen lagen. Ein Jahrhundertereignis, um das uns die ganze Welt beneidet hat. Wir haben ein einzigartiges Experiment gewagt, für das es keinerlei Erfahrungswerte gab. Wir sind ins kalte Wasser gesprungen, losgeschwommen und haben haushoch gewonnen.

O: Nicht wir sind ins kalte Wasser gesprungen, sondern ich. Die einzige Änderung, an die du dich in dieser Zeit gewöhnen musstest, war die Umbenennung von Raider in Twix.

W: Und die neuen Postleitzahlen. Ich jedenfalls bin stolz auf uns beide. Und ich denke sehr gern an unsere Anfangszeit zurück. Das war einzigartig, sensationell und lustig! Was haben wir gelacht!

O: Worüber denn? Über Zonen-Gaby und ihre erste Banane?

W: (lacht laut) Zum Beispiel!

O: So viel zur Würdigung meiner Anpassungsleistung . . .

W: Weniger larmoyant könnte man statt von Anpassung auch von einer gelungenen Rundumerneuerung sprechen. Und bei allen noch vorhandenen Strukturschwächen wollen wir hier mal eins festhalten: Du siehst super aus, du bist förmlich erblüht, bravo Schatz!

O: Sehen Sie, was ich mit Paternalismus meine? W spielt sich als mein Retter auf, tut so, als wäre ich mit nichts in diese Verbindung gekommen, quasi nackt.

W: Nackt – da stehst du doch drauf, höhöhö. Aber nein, im Ernst: So ist das eben, wenn sich ein maroder und ein florierender Haushalt zusammentun. Da muss man sich für die Sachwerte und Strategien entscheiden, die besser laufen. Und das waren in unserem Fall eben meine.

O: Wie gesagt, ich habe alles aufgegeben. Meinen Namen, meine Hymne, meine Industrie, meine Identität . . .

W: Deine Währung! Wenn ich mich recht erinnere, konnte es dir gar nicht schnell genug gehen, meine Währung anzunehmen.

T: Lassen Sie uns doch bitte an Ihrer aktuellen Situation arbeiten.

O: Das ist unsere aktuelle Situation!

T: Bitte? Dass Sie sich im Jahr 2019 über Raider und Twix unterhalten?

O: W nennt mich auch weiterhin konsequent neue Länder, insofern passt’s.

W: Während O exakt zwei Zeiteinheiten kennt: vor und nach der Wende.

T: Sie stecken fest, zumindest verbal. Lassen Sie uns deshalb nach vorn schauen: W, was wünschen Sie sich für die Zukunft?

W: Eine zeitnahe Angleichung des Einkommens- und Rentenniveaus.

O: Du hörst dich an wie ein Apparatschik.

W: Du hörst es zwar nicht gern, aber auch ich habe mich dir angepasst.

T: Sehr gut, lassen Sie uns bei den positiven Dingen bleiben. W, was gefällt Ihnen denn besonders gut an O?

W: Besonders schön finde ich Rügen, Teile von Berlin, Teile von Dresden und Dings . . .

O: Leipzig?

W: Auch schön, hab’ ich zumindest gehört. Ich meinte aber Weimar.

O: Sehen Sie, W kennt mich gar nicht.

W: Entschuldige mal, ich habe gerade deine Highlights aufgezählt.

O: Du hast vergessen, was dir am allerbesten an mir gefällt: dass du so schön auf mich runterschauen kannst.

W: Unterstellung!

O: Empathisch, wie ich bin, verstehe ich dich sogar: Ist doch super komfortabel, wenn man seine niederen Instinkte ungestraft zu Hause ausleben kann.

W: Wieso ungestraft? Ich dachte, dein Gejammer ist die Strafe?

T: Haben Sie manchmal Trennungsphantasien?

W: Wenn du dich von mir trennst und deinen alten Namen wieder annimmst, hieße das DDR-Exit, kurz Drexit. Witzig, ne?

O: Fast so witzig wie Zonen-Gaby.

T: Sie sollten öfter miteinander lachen!

W: Aber mal im Ernst: Wie kommen Sie denn darauf, dass wir uns trennen wollen könnten?

T: Separatismusbewegungen kommen in den stabilsten Staaten vor. Mit anderen Worten: Die Mauer in den Köpfen ist zwar eine Metapher, die bei Ihnen beiden ganz besonders gut passt, was nicht heißt, dass sie nicht auch bei anderen existiert.

W: Siehst du, alles ganz normal bei uns. Auf geht’s, weiter geht’s!

Mehr zum Thema 1/

T: Prima, dass Sie das so sehen. Sagen Sie doch zum Abschluss Ihrem Partner, was er Ihrer Meinung nach gern von Ihnen hören würde.

O: Was wäre ich nur ohne dich, Liebling?

W: Ich schaue mitnichten auf dich runter, ich seh’ dir in die Augen, Kleines.

Jackie Thomae, 1972 in Halle an der Saale geboren, veröffentlichte 2014 ihren Debütroman „Momente der Klarheit“. Mit ihrem Roman „Brüder“ steht sie auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises, der morgen in Frankfurt verliehen wird.