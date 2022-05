Aktualisiert am

PEN-Sitzung in Gotha : Tage des Streits – Versuch eines Protokolls

Der deutsche PEN in Gotha: Christoph Links (links), Christoph Nix (rechts) und Deniz Yücel (Mitte), hier noch Präsident Bild: dpa

„Es ist nicht auszuhalten, was ihr hier macht!“: Auf der Mitgliederversammlung des Schriftstellerverbands PEN in Gotha kam es am vergangenen Wochenende zum großen Streit. Versuch eines Protokolls.