Unsere Intellektuellenklubs : Wozu die Würgeklauseln?

Eva Menasse (3.v.l) und Deniz Yücel (2.v.r), beide Sprecher von PEN Berlin, stoßen am Freitag mit Vorstandsmitgliedern im Literaturhaus Berlin auf die Gründung von PEN Berlin an. Bild: dpa

Hohn ergoss sich kürzlich im Feuilleton über unseren PEN, den deutschen Ab­leger des internationalen Poets-Essayists-Novelists-Clubs. Zugrunde lag dem Eklat ein Machtkampf zwischen dem je nach Auffassung entweder „fortschrittlichen“ oder „herrischen“ Präsidenten Deniz Yücel und dem „konservativen“ beziehungsweise „liberalen“ Generalsekretär Heinrich Peuckmann. Am Ende traten beide zurück. Ein improvisiertes Notpräsidium will die Trümmer ordnen und die Parteien wieder zusammenführen. Inzwischen haben 231 Mitglieder mit Deniz Yücel ein eigenes Zentrum gegründet, den PEN Berlin, der „sich für Meinungsfreiheit und einen offenen Diskurs einsetzen“ und „gemeinsam für eine bessere Zukunft eintreten“ will.

Wir beobachten hier eine weitere Episode des unendlichen Dramas „Geist und Politik“, in dem der Geist immer zu unterliegen scheint. Warum ist das so? Hier eine Prüfung an drei Beispielen. Zunächst: Der PEN war nie „ehrwürdig“. Er begann 1921 in England als Kaffeerunde einiger Schriftsteller, eine diskursive Reaktion auf die Exzesse des Ersten Weltkriegs. Inzwischen unterstützt er als internationale Schriftstellerlobby politisch verfolgte Literaten und meldet sich punktuell in öffentlichen Angelegenheiten zu Wort. Ansonsten trifft man sich einmal im Jahr zu mehr oder weniger gehaltvollen Gesprächen. Darauf kommt es an. Mangelnde öffentliche Präsenz sollte man dem Club nicht vorwerfen. Der PEN ist keine Zirkustruppe, sondern immer noch eine literarische Kaffeerunde mit allem Charme und allen Mängeln, die sich daraus ergeben.