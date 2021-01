Trotz geplanter Verschiebung : Leipziger Buchmesse fällt abermals aus

Vor einem Jahr war die Leipziger Buchmesse das erste große Opfer der Corona-Pandemie. Sie wurde wenige Tage vor ihrem Beginn im März 2020 abgesagt. Diesmal kommt die schlechte Nachricht mit deutlich mehr Vorlauf: Wie der Leipziger Buchmesse-Chef Oliver Zille in einer gerade veröffentlichten Presseerklärung mitteilt, wird auch die für Ende Mai geplante diesjährige Ausgabe ausfallen.

Dabei hatte er in Abstimmung mit den deutschen Verlagen und der Stadt Leipzig bereits im vergangenen Sommer die Veranstaltung von ihrem angestammten Termin Mitte März mehr als zwei Monate nach hinten verschoben: in eine Zeit, in der man sich damals eine erfolgreiche Eindämmung der Pandemie versprochen hatte und vor allem warmes Wetter, so dass große Teile der Publikumsveranstaltungen für die bislang durchschnittlich 300.000 Besucher der Buchmesse in die Außenbereiche des Leipziger Messegeländes hätten verlegt werden können. Dieser Plan ist nun früh gescheitert. Gründe dafür sind die viel langsamer als erhofft anlaufende Impfkampagne und vor allem das noch unabsehbare Risiko durch mutierte Virusvarianten.

Nicht zu unterschätzen für die Entscheidung, die Buchmesse abermals ausfallen zu lassen, ist aber auch die anhaltende Verunsicherung der Aussteller. Mit ausländischer Beteiligung war ohnehin kaum mehr zu rechnen, doch für Leipzig wäre dieser Verlust leichter zu verschmerzen gewesen als für die viel internationaler ausgerichtete Frankfurter Buchmesse. Allerdings wäre in diesem Jahr Portugal Gastland in Leipzig gewesen, und dort wütet die Pandemie im Moment besonders schlimm. Einer der zentralen Programmkomplexe wäre somit weggebrochen. Und wichtige deutsche Verlage hatten sich bislang nicht eindeutig für eine Teilnahme an der Messe ausgesprochen, einzelne hatten sogar schon vor der jetzigen Nachricht abgesagt.

Für die deutschsprachige Buchbranche ist der Ausfall ein Drama, denn nun muss sie auf Frankfurt als nächste Messe hoffen, und das Leipziger Beispiel wird den dortigen Ausrichtern wenig Mut machen – galten doch alle Überlegungen von Oliver Zille und seinem Team für die diesjährige Veranstaltung zuvor als erfolgversprechend. Und ein womöglich noch größeres Drama ist die Absage für die Stadt Leipzig und ihr Beherbungs- und Gaststättengewerbe, dem die Buchmesse die erste größere Einnahme seit mehr als einem Jahr beschert hätte. Uns allen signalisiert der Ausfall der Leipziger Buchmesse, dass dieses Jahr für die Kultur noch härter werden dürfte als das letzte.