Das Sterben der Klassiker : Deutschland entsorgt seine Literatur

Brauchen wir einen neuen Kanon? Oder besser gar keinen? Der alte jedenfalls, das scheint klar, gehört abgeschafft. Aber wo ist er denn, dieser Kanon der Literatur deutscher Sprache? Wo sind die Klassiker, die zweifellos die Basis dieses Kanons bilden müssten? Kanon, das wäre zunächst das, was in der Schule gelesen, an der Universität gelehrt wird. Dafür jedoch braucht es eine Grundlage, nämlich gedruckte Bücher, ordentliche Ausgaben in ordentlichen Verlagen. Und schaut man etwas genauer hin, so stellt man fest: Deutschland hat seinen Kanon, hat seine Literatur längst liquidiert. Es hat nur keiner gemerkt.

Der Kanon als amtliches Pflichtprogramm ist ein Pappkamerad, es hat ihn nie gegeben. Nein, der Kanon ist ein wolkiges Ding mit fransenden Rändern; Namen, die sich festsetzen über die Jahre, die mal weniger, mal mehr gelesen werden, mal verschwinden, mal wiederauftauchen: Goethe, Hölderlin, Droste, Keller . . . was im Sieb der Jahrzehnte hängen bleibt, das ist irgendwann so etwas wie ein Kanon. Doch nichts davon geht ohne Bücher. Früher oder später braucht jeder Name eine stabile, nachlesbare Basis, also die Werkausgabe, die das Verstreute sammelt; die aus Hauptwerken, Nebenwerken, vielleicht Nachgelassenem etwas Neues zusammenfügt: ein Werk. Und aus den verschiedenen Werken der verschiedenen Namen erwächst dann noch einmal etwas anderes: das Korpus der Literatur einer Sprache. Literarische Tradition ist unmöglich ohne eine editorische Praxis, die dieses Korpus ganz materiell ins Bücherregal stellt.