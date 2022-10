Plattform für die Lyrik : Einen Versfuß vor den andern setzen

Fragt man Dichterinnen und Dichter in diesen Tagen in Paul Celans und Rose Ausländers Geburtsstadt, im ukrainischen Chernivtsi, ist die Antwort auf die Frage, was es bedarf, dass die Lyrik nicht nur überlebt, sondern blüht, eindeutig: Es bedarf der Entschlossenheit in Tatkraft und im Finanziellen. Besonders anschaulich wurde das beim zum Soldat gewordenen Dichter, der seiner Frau unbedingt lauschen wollte, die als Autorin ihr Debüt beim Meridian Festival ebendort gab. Er hatte seinen Posten verlassen, war zehn Stunden gereist, hatte zugehört, ihr applaudiert und war wieder zum Einsatz zurückgekehrt. Mittel für Festivals schwanken, sind politischen Entscheidungen unterworfen, was die Aussichten für die Zukunftspläne dieses Aspekts kultureller Pflicht & Kür erheblich trübt.

In Dingen der Kultur und Bildung sind wir seit jeher informiert, dass Stetigkeit die Räder ölt, dass nicht sprunghaftes Investieren je nach kommunaler oder staatlicher Wetterlage ein Klima ausbildet, in dem Nachhaltiges wachsen kann, sondern allein das Verständnis, dass hier Weitsicht Investitionen in die Zukunft sichert. Bis hierhin ist die Lyrik ihrem Ursprung, dem künstlerischen Werk mit der Lyra, sprich der Musik, nahe; der Musik in ihren vielfältigen Nuancen der Rezeption oder des eigenen Erlernens oder Meisterns eines Instruments. Bis hierhin gehen viele mit. Warum aber steht die Lyrik dann so oft vor dem prophezeiten k.o., wird ihr Aussterben seit Jahrzehnten vorausgesagt, hat sich ihre Sichtbarkeit verringert und fast ausschließlich in die Freie Szene verdrängt und ist ihr Ruf gerade mal durch drei Dekaden deutschsprachigem „Poetry Slams“ etwas poliert worden und dabei eigentlich ohne ihr dezidiertes Zutun?

Beeindruckende Einzelphänomene

Was ist da los im Land der Dichter & Denker, dass ihre größten poetischen Exportschlager, die so unkaputtbar scheinen, offensichtlich nicht mehr im (Selbst-)Bewusstsein der Nation verankert sind? Zugegeben. Beeindruckende Einzelphänomene wie die indisch-kanadische Dichterin Rupi Kaur, der Millionen Leserinnen und Leser weltweit Bewunderung und Anhängerschaft zollen, deren Texte in mindestens ebenso viele Sprachen wie das Werk J.K. Rowlings übersetzt wird, gibt es!

Sie sind aber wohl nur durch die Einrichtung offizieller dichterischer Distinktionsmaßnahmen auf der anderen Seite der Welt möglich. Mit dem Titel „Poet Laureate“ kommt ein ebensolcher Status. Man mag die amerikanische Breitenbevölkerung als ungebildet, nicht lesend beschreiben – der deutschen damit übrigens nicht unähnlich, traut man den aktuellen Erhebungen und der mal betrübt, mal panisch geäußerten Sorge beim „Börsenblatt des Deutschen Buchhandels“ – und doch die Stetigkeit bewundern, mit der die Library of Congress den Titel zuspricht und junge inspirierte Menschen danach streben. Die berühmteste lorbeerumkränzte Nordamerikanerin ist derzeit wohl Amanda Gorman. Mit der Künstlerförderung im großen Stil ist es so eine Sache. Die Kunst will und soll frei sein, nach Brot strebt sie trotzdem.

Mit der massiven Wirkung und der Ausstrahlung der bei der Amtseinführung des amerikanischen Präsidenten 2021 performenden Gorman wurde auch in Deutschland die Idee einer offiziell in politischem Setting auftretenden Dichterpersönlichkeit entworfen. Eine Weile wurde diskutiert, Namen wurden gemunkelt – dann wurde es wieder still. Bereits zu Beginn des pandemischen Geschehens 2020 hatte ich die Idee gegenüber der damaligen Medien-Ministerin Dorothe Bär skizziert und Aufgeschlossenheit gefunden. Die letztendliche Absage der Idee einer einleitenden Lesung zu Beginn der neuen Legislaturperiode wurde aber mit der Information eingemottet, dass „sie“ – das war Kanzlerin Merkel – niemanden und nichts in den Bundestag einlassen wollte.