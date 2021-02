Neues Buch von Robert Tombs : Beinahe ein Remainer

Auf dem Papier entspricht Robert Tombs dem klassischen Profil eines Remainers. Als emeritierter Geschichtsprofessor der Universität Cambridge gehört er der akademischen Zunft an, die zu neunzig Prozent gegen den Austritt Großbritanniens aus der EU gestimmt hat. Außerdem widerspricht er mit seinen engen Verbindungen zum europäischen Festland dem Klischee des insularen Euroskeptikers. Tombs besitzt durch die Ehe mit einer Französin eine doppelte Staatsangehörigkeit. Bevor er vor sieben Jahren eine ebenso monumentale wie originell gedachte und geschriebene Geschichte Englands vorlegte, errang er in Fachkreisen hohes Ansehen mit Studien zur französischen Geschichte des 19. Jahrhunderts.

Gina Thomas Feuilletonkorrespondentin mit Sitz in London. F.A.Z.

Der tausend Seiten umfassende Band „The English and their History“ zeichnete die Entwicklung einer ausgeprägt englischen – im Gegensatz zu einer britischen – Identität nach. Er traf in der sich aufheizenden Europa-Debatte einen Nerv. Der Erfolg beförderte Tombs ins Licht der Öffentlichkeit. Als vielgefragter Kolumnist wurde er zum öffentlichen Intellektuellen, der das Eintreten für den Brexit mit historischen Betrachtungen untermauerte und mit der von ihm mitgegründeten Website „Briefings for Brexit“ ein akademisch fundiertes Gegengewicht zu dem, wie er meinte, von der liberalen europhilen Elite beherrschten Diskurs über das Für und Wider der Mitgliedschaft in der EU zu bilden suchte.