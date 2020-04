Aktualisiert am

Was haben die Deutschen nur mit ihren Autobahnen?

Liebe zum Asphalt : Was haben die Deutschen nur mit ihren Autobahnen?

So schnell man will quer durchs Land: Amerikaner bringen solche Aussichten zum Staunen. Bild: Markus Hintzen/laif

Damals, an heißen Sommertagen, stand man als kleiner Junge auf der Brücke und schaute hinab in den fließenden Strom. Kein Wasser wollte man sehen, keine Holzstücke oder springenden Fische, sondern Autos. Immer mehr, immer schnellere Autos. Auf der Autobahnbrücke zu stehen bedeutete Herr zu sein über den Verkehr. Majestätisch blickte man herab auf die unten vorbeidonnernden Fahrzeuge, und hin und wieder hob man die Hand zu einem Gruß. Nicht alle winkten zurück, aber manche hupten sogar. Vor allem die Lkw-Fahrer, die langsamer fuhren und also mehr Zeit hatten, schickten Blinkgrüße mit ihrer Lichtbatterie und hielten die Hand aus dem Fenster. Keiner fürchtete sich damals vor dem kleinen winkenden Jungen oben auf der Brücke. Das kam erst später, als ein paar Irrsinnige Steine warfen auf vorbeirasende Fahrzeuge und dabei Menschen töteten.

Die Autobahn: Ort der kleinen Freiheit, Ort der großen Gefahr – eine besondere Aura umgibt die 13000 Kilometer Schnellstraße in Deutschland. Das ist nicht einfach eine weitere Nutzfläche, die von der Gemeinschaft durch Steuergeld finanziert wird wie Straßenlaternen oder Müllabfuhr. Für ihre Autobahn haben die Deutschen besondere Gefühle. Das konnte man vor einiger Zeit daran sehen, wie heftig über eine Mautzahlung debattiert wurde, oder unlängst, als noch Klimafragen die politische Öffentlichkeit bestimmten, eine eventuelle Geschwindigkeitsbeschränkung die Gemüter erhitzte.