Besuch in Jakutsk : Maultrommeln mit Mammut

Die Lenin-Statue weist den Weg: Jakutsk, 4800 Kilometer östlich von Moskau, im Winter Bild: AP

Deutsche sind über die Jahrhunderte in Sibirien tätig gewesen – Forscher, Ärzte, Ethnologen. Die „Deutschen Tage“ in Jakutsk ziehen viele Interessenten an: Ein Gastbeitrag über einen literarischen Besuch in der kältesten Hauptstadt der Welt.