Bibliotheken und Corona : Lesestoff frei Haus

Aktualisiert am

In einer Zeit, in der kein Kunde eine Bibliothek betreten darf, melden die Häuser Rekordzahlen bei der E-Book-Ausleihe. Ist die Krise eine Chance für das Medium?

Die Staatsbibliothek an Berlins Potsdamer Straße harrt der Wiedereröffnung. Aber wie wird man dann darin arbeiten? Bild: dpa

Sonderlich beliebt sind E-Books unter deutschen Buchkäufern noch immer nicht. Der seit gut fünfzehn Jahren immer wieder vorausgesagte Siegeszug dieser Editionsform ist bislang ausgeblieben, und noch Anfang März meldete der Börsenverein des Deutschen Buchhandels, dass der Anteil von E-Books am gesamten Umsatz der Branche 2019 nach wie vor bei fünf Prozent gelegen habe. Die Leser, so scheint es im Licht dieser Zahl, fremdeln nach wie vor mit der Buchlektüre am Bildschirm.

Nun gibt es eine neue Erhebung, die daran zweifeln lässt – oder wenigstens darauf hindeutet, dass sich hier gerade etwas grundsätzlich ändert. Der Deutsche Bibliotheksverband (DBV) meldet einen enormen Zuwachs im Bereich der sogenannten Onleihe, einem Dienst, mit dem elektronische Medien der Bibliotheken von zu Hause aus entliehen werden können. Derzeit nehmen nach Angaben des DBV in Deutschland 1942 Bibliotheken an diesem System teil.