Nach abgesagter Buchmesse : Leipzig light statt Leipzig liest

Angeblich weiß man die Dinge erst zu schätzen, wenn sie außer Reichweite oder ganz verschwunden sind. Mit Blick auf die Leipziger Messe stimmt das nicht. Zum einen konnte man sich im Moment der dritten Absage innerhalb von drei Jahren trotz der in jedem Frühling erneuten Hoffnungen schon an ihre Abwesenheit gewöhnt haben, zum anderen aber wussten wir schon vor 2020, was wir an ihr haben. Wenn sie sich veränderte, dann meist zum Guten. Das fing mit der Erreich­barkeit an (schnelle S-Bahn statt gemächlich kriechende Tram) und hörte mit dem sich prächtig ent­wickelnden Lesefest „Leipzig liest“ nicht auf.

Dass sie nun schon wieder abgesagt werden musste, obwohl es belastbare Pläne für eine Durchführung auch unter Omikron-Bedingungen gab, wurde vom Rückzug vieler Verlage hervorgerufen, den andere Verlage nicht hinnehmen wollen. So gibt nun eine Organisatorengruppe um die beiden Verleger Leif Greinus und Gunnar Cynybulk bekannt, mit rund fünfzig Ausstellern eine Bücherschau in Leipzig durchführen zu wollen, die sie „buchmesse_popup“ nennen.

Kommen darf nur, wer auf die Messe wollte

Der Ort ist das etwa 900 Qua­dratmeter große Gelände der Kulturfabrik „Werk 2“ in Leipzig-Connewitz, der Termin ist in etwa der, an dem eigentlich die Messe hätte stattfinden sollen, also der 18. bis 20. März, und teilnehmen sollen nach Angaben der Veranstalter Verlage wie Aufbau, C.H. Beck, Hanser und Suhrkamp, aber auch Kampa, Klett-Cotta, Matthes & Seitz oder Schöffling – die Namen der sogenannten Konzernverlage fehlen. Auf sie hatte sich in der Berichterstattung nach der Absage der Messe einiger Unmut konzen­triert, obwohl besonnenere Stimmen wie die des Messedirektors Oliver Zille vor einseitigen Schuldzuweisungen – West gegen Ost, Groß gegen Klein – gewarnt hatten und auf frühzeitige Absagen auch kleiner ostdeutscher Verlage verwiesen hatten.

Für die Leipziger Bücherschau, die von etwa sechzig halbstündigen Lesungen be­gleitet werden soll, hat das trotzdem Konsequenzen: „Wir nehmen natürlich nur Verlage, die auch auf die Messe gekommen wären“, sagt Leif Greinus, „alles andere wäre ja absurd.“ Im Übrigen könne sich das Hygienekonzept – 2 G plus, Zwei-Stunden-Slots für die Besucher – noch ändern, je nach Infektionsgeschehen. All das klingt ermutigend nach einer Branche, die sich wenigstens in Teilen nicht mit dem Ausfall einer wichtigen Plattform und Begegnungsstätte ab­finden will und statt „Leipzig liest“ wenigstens eine Art „Leipzig light“ veranstaltet. Und die Messe zugleich nicht entfernt ersetzen kann, was die Veranstalter sympathischerweise auch klar benennen.

So wird es gute Gründe geben, die Fünfzig von Connewitz an ihren Ständen aufzusuchen wie auch die Veranstaltungen, die aus dem Programm von „Leipzig liest“ übrig geblieben sind. Und noch bessere, auf ein kommendes Jahr zu hoffen, in dem wir endlich wieder auf die Messe fahren. Weil sie uns fehlt.