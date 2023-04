Leipziger Buchmesse 2023 : Sie ist wieder da!

Manche Angebote sind nur schwer abzuweisen: „Holen Sie sich Ihr persönliches Kompliment des Tages ab“, lud der Schweizer Gemeinschaftsstand auf der Leipziger Buchmesse ein, und wer dem folgte, fand sich vor einem Glücksrad wieder. Beim Drehen konnte man bei „Die Welt steht dir hervorragend“ landen, auch bei „Du hast die Gabe, Gutes noch besser zu zaubern“ oder beim schlichten „Wow“. Der Satz: „Wenn du redest, höre ich nur Weisheit“ dagegen könnte sich als zweifelhaftes Lob herausstellen, je nachdem, wer da hört und wie es um dessen Gehör bestellt ist.

Natürlich gibt es auch Reden, die beim ersten Hören Weisheit und beim siebten Mal quälende Plattitüden sind. Und sosehr man sich vier Jahre lang nach der Leipziger Buchmesse sehnen konnte, sosehr man sich in diesem Jahr darin einig war, dass die pandemiebedingte Pause seit 2019, unterbrochen von tapferen und immer wieder gescheiterten Versuchen, die Messe doch noch durchzuführen, viel zu lang war, so konnte man doch die Beschwörungen des alten Geistes in den Eröffnungsreden irgendwann kaum noch ertragen: Leipzig, die „Lesemesse“, ja sicher, Bücher als „Blick in die Welt“, als „Angebot zum Dialog“ und dergleichen mehr, und hätten nicht die grandiose russische Lyrikerin Maria Stepanova, die den Leipziger Buchpreis zur Europäischen Verständigung erhielt, und ihre Laudatorin Ilma Rakusa mit ihren Reden einen ganz anderen Horizont aufgemacht, man hätte an der Schlichtheit, mit der da am Vorabend der Messe von ernsten Dingen gesprochen wurde, verzweifeln können.

Verschleierung ist kein Schutz

Stepanova sprach von der genuinen Eigenschaft der Lyrik, einzelne Zeilen miteinander korrespondieren zu lassen, aber auch von der offensichtlichen Machtlosigkeit von Dichtung in finstersten Zeiten. Und von der Hoffnung auf ein durch Sprache erzeugtes und vermitteltes Verständnis zwischen den durch Gewalttätigkeit isolierten Menschen: „Die schwerelosen Fäden des Verstehens, die sich irgendwie, leise, ganz langsam zwischen Texten, zwischen Sprachen, zwischen gähnenden Leeren spannen – sie halten noch immer unsere Welt zusammen, werden dichter, knüpfen Beziehungen, stellen Verbindungen her und flicken das zerrissene Gewebe.“ Und Ilma Rakusa zitierte in ihrer Laudatio Zeilen von Stepanova, die schönsten und tröstlichsten, die auf dieser Messe gehört wurden: „Lazarus, komm da weg, / Und: Wo ist der Stachel, / Ich hol ihn raus, / Und falls noch irgendwo ein Splitter sitzt, / Auch das kriegen wir hin.“

Denn natürlich stand auch diese Messe, bei aller Freude über ihre schiere Existenz, unübersehbar im Zeichen eines Krieges, der grell die Risse aufzeigt, die durch Europa gehen, und dadurch umso mehr den Diskurs darüber herausfordert, wohin der Kontinent politisch und gesellschaftlich steuert, vor allem anderen aber darüber, was wir eigentlich meinen, wenn wir „Europa“ sagen, und ob es dazu einen Konsens geben kann. In einer Podiumsdiskussion der Sächsischen Akademie der Künste etwa, die von Milan Kunderas berühmtem Mitteleuropa-Essay ausging, wurde dessen kulturelle, historische und religiöse Definition gegen die heutige politische Europäische Union mit ihren inneren Spannungen und Verständnislosigkeiten gehalten, und besonders der ukrainische Schriftsteller Jurko Prochasko forderte dazu auf, die Perspektive jener osteuropäischen Länder einzunehmen, die in ihrer Geschichte wie die baltischen Staaten, Polen und die Ukraine oftmals damit konfrontiert wurden, dass man ihnen gleichmütig das Recht zur staatlichen Existenz absprach – und die damit verbundenen Ängste ernst zu nehmen.