Buchkultur im Krieg : An Lesestoff fehlt es nicht

In der Ukraine ist die Zeit der Bücher vorbei“, schreibt Andrej Kurkow aus Kiew, einer der bekanntesten Autoren der Ukraine, in seinem Kriegstagebuch. Dieser Hammersatz finden sich unter dem Datum des 30. März 2022; da war der Krieg schon einen guten Monat alt. „Als wir zu Flüchtlingen wurden, ließen wir all unsere Bücher in Kyjiw zurück – außer einer Bibel und meinem neuesten Roman, den meine Frau in letzter Minute einpackte. Jetzt, seit meiner ersten Europareise zu Kriegszeiten, habe ich wieder ein paar Bücher. Aus London brachte ich fünf Bücher auf Englisch mit – Geschenke meines britischen Verlegers.“ Wie Millionen seiner Landsleute, darunter viele Autorinnen und Autoren, könnte Kurkow heute frei in der Welt herumreisen, er kann jedoch nicht ungefährdet an den heimischen Schreibtisch und in sein Archiv in Kiew zurück.

Passen Krieg und Bücher zusammen?

Gerhard Gnauck Politischer Korrespondent für Polen, die Ukraine, Estland, Lettland und Litauen mit Sitz in Warschau.



„Die Welt, die ich seit Jahrzehnten um mich herum geschaffen habe, die Welt, die mich glücklich macht“, sei ihm versperrt, schreibt er. Er habe ja immer geglaubt, dass Glück kein materieller Wert sei, sondern eine Geisteshaltung. „Ich hätte mir nicht einmal vorstellen können, dass dieses Glück so einfach zerstört werden kann.“ In der Ukraine werde derzeit nichts veröffentlicht, lesen wir, und er, Kurkow, könne sich auch nicht vorstellen, dass unter Ukrainern jetzt noch viel gelesen werde. „Ich lese nicht, obwohl ich es versuche. Krieg und Bücher passen nicht zusammen. Aber nach dem Krieg werden Bücher die Geschichte des Krieges erzählen.“