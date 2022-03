Interview mit Karl Lauterbach : „Wir müssen komplett aus Öl, Kohle und Gas aussteigen“

Herr Lauterbach, liest man im Untertitel Ihres Buches, die Politik müsse mit der Wissenschaft Schritt halten, denkt man unwillkürlich, es sei ein Text über die Pandemie. Die Wissenschaft hatte wahrscheinlich vorher selten einen so massiven Auftritt gehabt. Wenn wir beispielsweise an die älteren Debatten über Atomkraftwerke denken, waren da nicht ständig Atomphysiker oder Energieexperten in den Medien.

Das stimmt. Als Tschernobyl hochgegangen ist, 1986, habe ich gerade im Institut für Nuklearmedizin der Kernforschungsanlage Jülich promoviert. Damals war mein Doktorvater Ludwig Feinendegen Leiter der Strahlenschutzkommission und ein zentraler Berater von Helmut Kohl. An vielen Antworten auf die damaligen Fragen – Wie gefährlich ist die Strahlung? Wie lange hält das vor? Kann man noch etwas vom Boden aufheben? Was ist in den Pilzen drin? – hat unser Institut damals mitgearbeitet. Das war die erste große technologische Krise. Und Sie haben recht, das war eine kleine Gruppe, die damals für die Wissenschaft gesprochen hat. De facto hat die Politik-Beratung durch die Wissenschaft aber kaum eine Rolle gespielt. Zukunftsfragen, ob wir Atomstrom brauchen oder wie gefährlich er ist, hat die Politik damals weitgehend alleine beantwortet. Bei Corona ist es jetzt sehr viel besser geworden, aber noch nicht perfekt. Jetzt tagt zum Beispiel der Expertenrat der Regierung fast jede Woche. Erst am Mittwochnachmittag war wieder eine Sitzung. Sowohl der Kanzleramtsminister Wolfgang Schmidt wie auch ich haben daran wie fast immer teilgenommen. Der Expertenrat ist aus meiner Sicht das beste Beispiel dafür, wie wissenschaftliche Politikberatung funktionieren müsste. Aktive Experten, die kurze, sehr auf den Punkt fokussierte Papiere vorlegen, während die zuständigen Minister mit in der Verhandlung sitzen.

Sie unterscheiden Probleme, zu denen man Wissenschaftler heranziehen kann, danach, ob man sie so oder so lösen kann oder ob man sagt, es gibt eigentlich nur eine Möglichkeit: Man kann sich nicht gegen das Problem entscheiden, und auch bei den Lösungen gibt es keinen großen Spielraum. Das große Paradigma dafür ist der Klimawandel. Soll man wirklich annehmen, dass die Wissenschaft hier mit einer Stimme spricht? Während der Pandemie wurde ja durchaus kontrovers argumentiert.

Auch im Expertenrat sind die Wissenschaftler nicht immer alle einer Meinung. Außerdem ist der Rat interdisziplinär besetzt. Das führt selbst unter Wissenschaftlern zu Überraschungen. Die Psychologin Cornelia Betsch hat beispielsweise zuletzt in einer Studie untersucht, wie beliebt bei den „Querdenkern“ der Novavax-Impfstoff ist. Da würde man ja eigentlich denken, die „Querdenker“ hätten alle auf den „Totimpfstoff“ gewartet, jetzt ist er da, also lassen sie sich impfen. Und was stellt sich heraus bei unserer Impfkampagne? Genau das hatte Frau Betsch prognostiziert. Der Stoff wird nicht ausreichend genommen. Das Argument gegen bestimmte Impfstoffe war also nur vorgeschoben.

Es gibt die Vorstellung, das wissenschaftliche Argument existiere nur im Plural. Man dürfe von der Wissenschaft darum keine einheitliche Ansicht erwarten.