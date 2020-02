10 Jahre nach Beben in Haiti : Als die Erde uns abschütteln wollte

Man erwartete, dass eine Hexe oder ein irrsinniger Butler einem die Tür auftat, hinter sich eine Fledermaus, die vom Lüster hing. Im Sonnenschein aber oder wenn zwischen den Palmen die Lichter brannten, sah das Trianon zerbrechlich aus, wie eine Illustration aus einem Märchenbuch. Das Haus war mir ans Herz gewachsen.“ Als Mr. Brown in Graham Greenes Roman „Die Stunde der Komödianten“ nach langer Abwesenheit in sein Hotel auf einem der Hügel von Port-au-Prince zurückkehrt, ist von der ruhmreichen Vergangenheit des Hauses nicht viel übrig. Nur ein alter Werbeprospekt preist noch „feinsten Haiti-Rum“ und ein „luxuriöses Schwimmbad“ an.

Der Rum ist in Greenes 1966 erschienenem Roman an diesem Abend schon ausgetrunken, und anstatt einer illustren Abendgesellschaft und nacktbadenden Touristen aus den Vereinigten Staaten findet der Hotelier im leeren Swimming-Pool den leblosen Körper des Wohlfahrtsministers in einer Blutlache. Unter dem irren Diktator François Duvalier und seinen blutrünstigen Schergen, den „Tontons Macoutes“, lauerte damals der Tod an jeder Ecke.