Papierpreise der Buchbranche : „Macht die Bücher billiger“, gilt das noch?

Papier wird teurer, die Umsätze im Buchhandel brechen ein. Was heißt das für die Buchbranche: Werden die Bücher auch teurer? Oder kürzer? Oder erscheinen einfach weniger? Fragen an die Rowohlt-Verlegerin Nicola Bartels.

Im vergangenen Jahr stiegen die Papierpreise um 50 Prozent, für 2023 werden weitere 20 bis 30 Prozent erwartet. Wie geht Ihr Verlag mit der Krise um?

Der Anstieg der Papier- und Energiepreise stellt uns vor eine große Herausforderung, die aber keine programmatischen Folgen hat. Die Umfänge der einzelnen Bücher, da bin ich traditionell, bestimmen unsere Autorinnen und Autoren, die sie schreiben. Definitiv kürzen wir keine Programme, im Gegenteil, es gibt einige Bereiche, in denen wir weiter wachsen möchten. Wir bemühen uns darum, die Kostensteigerungen an anderer Stelle aufzufangen.

„Macht unsere Bücher billiger!“, hat Kurt Tucholsky seinen Verleger Ernst Rowohlt 1932 gebeten – und der Verlag später mit diesem Slogan die günstigen rororo-Taschenbücher beworben. Jetzt sind unsere Bücher im vorigen Jahr aber bis zu 6 Prozent teurer geworden. Ist Preissteigerung der einzige Weg?

Verlage haben schon in der Vergangenheit auf Kostensteigerungen reagiert und die Preise für Bücher angehoben. Alle Lebensbereiche werden teurer, und ich bin davon überzeugt, dass nicht primär der Preis darüber entscheidet, ob jemand ein kulturelles Angebot nutzt oder nicht, sondern die Attraktivität eines Buchs, Konzerts oder Theaterstücks. Letztlich ist es jetzt die Aufgabe der Verlage, die Bücher und ihre Autorinnen und Autoren sichtbar zu machen, ins Gespräch zu bringen, die Lust am Lesen weiterhin zu wecken – und dann den Wert eines Buches an seinem Nutzen, an dem Lesebedürfnis zu bestimmen.

Im Handel brechen die Umsätze ein. Wäre es nicht höchste Zeit für eine konzertierte Aktion aller Beteiligten, Groß und Klein?

Die Zeiten sind schwierig, aber so düster sehe ich die Lage nicht, im Gegenteil. Der Buchmarkt ist gerade auch in Krisenzeiten stabil. Die Lese-Euphorie ist immer noch vorhanden, das Weihnachtsgeschäft in Deutschland lag bereits wieder auf Vorjahresniveau, und auf der Frankfurter Buchmesse im Oktober konnte man die Begeisterung innerhalb und außerhalb der Branche für das Medium Buch deutlich spüren. Es gibt aber in der Tat beunruhigende Entwicklungen, die sich seit vielen Jahren abzeichnen und denen wir gemeinsam als Branche – Handel, Medien und Verlage – begegnen müssen.

Lesen muss als Inspiration, Vergnügen und intellektuelle Anregung weiterhin attraktiv bleiben. Ob eine abstrakte konzertierte Aktion dies erreichen würde, ist die Frage. Mein Ansatz ist es, weiterhin den geeigneten Rahmen für jedes einzelne Buch zu finden, um den Weg in den Handel, zu den Medien und zu den Leserinnen und Lesern zu ebnen und die Voraussetzungen für eine größtmögliche Wahrnehmung zu schaffen. Damit erreichen wir am Ende vermutlich mehr.