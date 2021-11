„Gregs Tagebuch“-Schöpfer : Wie ein echter Sohn

Wenn man es sportlich nimmt, ist nur noch Joanne K. Rowling einzuholen. Die Erfinderin von „Harry Potter“ liegt weiterhin vorn, aber mit 250 Millionen verkauften Exemplaren der ikonischen und viel kopierten Reihe „Diary of a Wimpy Kid“, auf Deutsch „Gregs Tagebuch“, ist Jeff Kinney ihr hart auf den Fersen. Falls es überhaupt noch Kinderzimmer gibt, in denen sich die famos pointiert Texte und Cartoons mischenden, sich wenig um Pädagogik scherenden Bücher aus der Perspektive eines ewigen Mittelschülers noch nicht finden sollten, dann könnte sich das nun ändern, denn soeben ist der sechzehnte Band erschienen, diesmal ganz dem Sport gewidmet: eine besonders reichhaltige Quelle peinigender Kindheitserinnerungen von müffelnden Umkleiden bis zu epischen Niederlagen.

Weil der sympathisch faule Protagonist, der am liebsten am Computer daddelt, in dieser Welt des nackten Wettbewerbs und knüppelharten Leistungsdenkens so gar nichts verloren hat, wird es wieder ziemlich lustig. Am 3. Dezember schließt sich die erste animierte und ebenfalls von Kinney geschriebene Verfilmung von „Gregs Tagebuch“ (Band 1) auf Disney+ an, der viele weitere folgen sollen. Zurzeit absolviert der Autor eine weltweite Werbetour für den neuen Band. In Deutschland hat er Station gemacht, dem Sitz seines hiesigen Verlags Baumhaus. Um Lesungen handelt es sich dabei längst nicht mehr, was auch an Corona liegt. Stattdessen fand vor dem Kölner Stadion eine durchchoreographierte Drive-Thru-Show für Fans statt.