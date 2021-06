Hilferuf eines Schriftstellers : War diese Selbstzensur übertrieben?

Sind Hausfrauen in der Gegenwartsliteratur noch vermittelbar – und war der Stierkämpfer eine glückliche Wahl? Was es bedeutet, in gendersensiblen Zeiten einen Roman zu schreiben. Ein Gastbeitrag.

Es macht keinen Spaß mehr, über Frauen zu schreiben. Es ist zu gefährlich geworden. Als old white writer verspürt man heutzutage den Wunsch, nur noch Romane über Arktisexpeditionen des neunzehnten Jahrhunderts zu verfassen. Denn hier könnte die Beschreibung von Frauenfiguren auf historisch abgesicherte Weise elegant umgangen werden. Andererseits erweisen sich Arktisromane, sobald man ernsthaft darüber nachdenkt, als literarische Falle. Denn spätestens nach drei Monaten im Packeis würden einem die eigenen Männerfiguren in den Rücken fallen. Denn worüber sprechen solche Männer in den endlosen Nächten des arktischen Winters?

Sicherlich bleibt es da nicht bei Sätzen wie „Mich hält nur der Gedanke an meine geliebte Frau am Leben“. Irgendwann wird der Schiffskoch etwas über Frauen sagen, das heutzutage auch dann nicht mehr toleriert wird, wenn man es als Kritik an männlichem Sexismus deuten kann: „Diese Schlampe in Edinburgh hat mich damals...“ Nein, hat sie eben nicht. Gewisse Dinge sind grundsätzlich nicht mehr sagbar, auch nicht in verurteilendem Ton.