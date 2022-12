Weihnachten à la James Joyce : Highlucky Nackt

Die erste Buchveröffentlichung von James Joyce war 1907 der Gedichtband „Chamber Music“, zu Deutsch: Kammermusik. Musikalisch, mit dem Ohr, muss man auch seine Prosa lesen. Im ersten, 1916 erschienenen Roman, „Ein Porträt des Künstlers als junger Mann“, hören wir eine zerknirschte, der Sünde bewusste, zur Beichte drängende Konfession des Helden Stephen Dedalus: „He had to confess, to speak out in words what he had done and thought, sin after sin.“ Man halte dagegen eine Seite des Spätwerks „Finnegans Wake“, 1939 erschienen: „Zinzin. Zinzin.“ Penetrant wiederholt, handelt es sich nicht um ein bloßes Geklingel.

Erzählt wird eine Geschichte des Falls, des physischen, aber auch eines spirituellen Sturzes. Sie geht auf den Sündenfall zurück. Stanislaus Joyce, der jüngere Bruder des Schriftstellers, hat seine erste Kindheitserinnerung an James festgehalten und spricht dort von einer „Aufführung der Geschichte von Adam und Eva mit verteilten Rollen, die er zur Erbauung unserer Eltern und des Kindermädchens veranstaltete. Ich war Adam; und eine Schwester, nicht ganz ein Jahr älter als ich, die Eva. Der Teufel war mein Bruder. Woran ich mich nur verschwommen erinnern kann, ist das Bild, wie er sich auf dem Fußboden schlängelt, und der lange Schwanz, den er sich wohl aus einem gerollten Handtuch oder Bettlaken gemacht hatte.“

Mitten im Satz beginnt „Finnegans Wake“: „riverrun, past Eve and Adam’s“. Fließe, Fluss, an (der Wohnstatt) von Eva und Adam vorbei. Später erfahren wir, dass es sich bei dem Fluss um die Liffey handelt, die Dublin durchzieht, aber mit ihrem alten Namen Anna Liffey auch auf Anna Livia Plurabelle verweist, die große Frau dieses Weltbuchs. Mit Adam und Eva ist die höchste Bedeutungsebene angesprochen. Die Dubliner Kirche der Unbefleckten Empfängnis, auch „Adam and Eve’s“ genannt, liegt an der Liffey.

Der „Fall“ zieht sich durch das Buch. So hören wir von einem Artikel sogar in der „Frankfurter Zeitung“, einem (parodistischen/bezahlten/lächerlichen) Periodikum vom Fest- (oder Schnell-) Land, von einer Reportage über den Fall: „. . . the first deal of Yuly wheil he was, swishing beesnest with blesure, and swobbing ­broguen eeriesh myth brockendootsch, making his reporterage on Der Fall Adams for the Frankofurto Siding, a Fastland payrodicule.“ Der Fall Adams ist die Grundfrage der christlichen Theologie.

Humphrey Chimpden Earwicker, HCE genannt, der Hauptprotagonist, und seine Frau haben zwei Söhne und eine Tochter. Von dem Vater geistert eine nie ganz aufzuklärende MeToo-Geschichte durch das ganze Buch; irgendwie hat er sich Mädchen im Park auf eine Weise genähert, die unziemlich war; seine Verteidigung verstärkt eher den Verdacht, als ihn zu zerstreuen. Es soll ein von seiner Frau diktierter, von seinem Sohn Shem ge­schriebener und von dem anderen Sohn Shaun zugestellter oder jedenfalls transportierter Brief existieren oder existiert haben. Die Ermittlungen ziehen sich. Stimmen fragen nach Earwickers Wandel. So auch im dritten Kapitel des dritten Teils.

Die Szene für das große, herrliche Fest

Dort werden wir Zeugen eines Szenenwechsels wie auf dem Theater. Bereitschaft wird angeordnet; Lichter, die man anmacht, damit die Zuschauer, kurz geblendet, nicht sehen können, was auf der Bühne vor sich geht, werden gebraucht. Dann: Vorhang hoch! Saft bitte! Rampenlicht an! („Stand by! Blinders! Curtain up! Juice, please! Foots!“). Dann hören wir zwei militärische Funkstationen, die sich verständigen müssen: „Hello! Are you Cigar shank and Wheat? – I gotye. Gobble Ann’s Carrot Cans.“ Der militärische Funksprechverkehr benutzt Buchstaben und Zahlen in ihrer ausgeschriebenen Form, ein deutsches Beispiel wäre KS10, das ist „Kilo Sierra One Zero“, Kompaniekommandant des ersten Zuges. „Parfey“, sagt der erste Sprecher, als die Identifikation gesichert ist.