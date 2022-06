Nach Abspaltung : Wie begonnen, so zerronnen

Elf Uhr am Freitagmorgen, und die Augen der Welt sind ins Berliner Literaturhaus gerichtet. Oder sagen wir: die Augen der literarischen Welt. Noch noch etwas genauer: der deutschsprachigen literarischen Welt. PEN Berlin wird gegründet, und im Saal sitzen um die fünfzig Menschen, die an diesem Projekt teilhaben wollen. Zuschalten per Zoom können sich aber auch alle weiteren Unterzeichner der am vergangenen Dienstag öffentlich gemachten Absichtserklärung, und so kommen vor Beginn der Gründungsversammlung Grüße von virtuellen Teilnehmern (hier aufsteigend nach Attraktivität der jeweiligen Lokalität geordnet) vom Corona-Krankenlager, aus dem Zug, aus Offenburg, vom Silbersee, Wannsee, Nordseedeich und Lido di Venezia. Leider nicht aus Monte Carlo, obwohl auch da einmal alles mit einer Würstchen­bude begonnen haben soll.

PEN Berlin begann bekanntlich mit dem Auszug aus einer Bratwurstbude. So nannte Deniz Yücel am 13. Mai auf der Gothaer Jahrestagung des PEN-Zentrums Deutschland seinen eigenen Verein, als er diesem die Präsidentschaft aufkündigte. Sprach’s, und be­trieb sofort die Gründung eines neuen PEN. Dafür fanden er und zwanzig Mitstreiter bis zum vergangenen Dienstag 211 Unterstützer, und seitdem sollen noch et­liche mehr dazugekommen sein: „Uns sind die E-Mail-Listen eingerannt worden“, stellt die Schriftstellerin Eva Menasse im Berliner Literaturhaus fest, „und wir müssen einige schon auf den Herbst und das dann geltende reguläre Aufnahmeverfahren vertrösten.“ Literarische Prominenz aus allen publizistischen Sparten ist reichlich vertreten.

Die beiden Gründe, warum es den neuen PEN gibt

Für dieses rege Interesse an einer neuen, einer weiteren deutschen PEN-Gruppierung gibt es zwei Gründe. Der erste resultiert aus Unzufriedenheit mit dem 1924 gegründeten PEN-Zentrum Deutschland. Dessen jüngste Jahrestagung und der Eklat um die dort beantragte Ab­wahl von Präsident Yücel machte in den Augen der internen Kritiker des PEN dessen angebliche Unreformierbarkeit endgültig deutlich. Durch den Rücktritt des in Gotha zwar zunächst noch im Amt bestätigten, aber über die Umstände dabei desillusionierten Yücel, der 2021 bei seiner Wahl zum PEN-Präsidenten als Hoffnungsträger auf Veränderung gegolten hatte, schien das noch einmal drastisch deutlich gemacht. Der zweite Grund liegt in Treue zu oder Sympathie für Deniz Yücel, der seit seiner Inhaftierung in der Türkei als Symbolfigur verfolgter politischer Publizisten gilt – und damit der Ziele des internationalen PEN-Verbunds, der sich ja be­sonders dem Einsatz für solche Autoren verschrieben hat.

Die Kardinalfrage für den PEN Berlin im Moment seines Entstehens musste sein, wie sich diese beiden Gründungsgründe vereinbaren lassen – so eng verwandt sie auch zu sein scheinen. In der Satzung ist eine Doppelspitze aus zwei „Sprecher:­innen“ etabliert worden, um den alten Zopf einer singulären Präsidentschaft abzuschneiden. Aber in Gotha hatte sich Yücel noch besonders autoritär-präsidial gebärdet, als er lautstark versuchte, die seinen Plänen zuwiderlaufenden Diskussionen durch Verweis auf sein Amt zu beenden. Erst als er damit scheiterte, trat er zurück.

Wird es beim PEN Berlin mal mehr geben als Deniz Yücel?

Seine Kritiker im PEN-Zentrum Deutschland hatten Yücel Egozentrik vorgeworfen, und wären sie nun bei der Berliner Gründungsversammlung des Konkurrenzvereins zugeschaltet, würden sie sich bestätigt fühlen, denn als Yücel einmal das Mikrofon hat, folgt auf seine Bemerkung, dass es ja eigentlich von schlechtem Stil zeuge, wenn man einen Personalvorschlag in eigener Sache mache, eine ausdauernde Be­gründung, warum es ihm dennoch er­laubt sei. Klar: weil er persönlich für Reformen ebenso steht wie für die Werte der internationalen PEN-Charta, die der alte PEN ja nicht mehr glaubwürdig vertritt.

Dieser Gestus ist nun frech angesichts der Tatsache, wie sehr sich das PEN-Zen­trum Deutschland für den inhaftierten Yücel eingesetzt hat und auch mit Blick auf die Aktivitäten von dessen Writers-in-prison-Programm, denen der PEN Berlin irgendwann mehr an die Seite wird stellen müssen als schöne Absichtserklärungen. Bemerkenswert auch die Reaktion auf eine Frage aus dem Saal (gestellt von Patrick Bahners, Redakteur im F.A.Z-Feuilleton, der zu den PEN-Berlin-Gründern zählt), warum in der weitgehend vom ungeliebten PEN-Zentrum Deutschland übernommenen Satzung der neuen Vereinigung ausgerechnet der Ausschluss eines Mitglieds schon mit absoluter statt mit Zweidrittelmehrheit wie bei der Konkurrenz möglich sein soll. Niemand weiß so recht, warum das so ist, aber eine mögliche Debatte wird von Yücel ohnehin mit der Bemerkung abgewürgt: „Ich habe nicht den Eindruck, dass wir in den letzten Wochen etwas falsch gemacht hätten. Es fühlt sich ganz anders an.“ So ganz anders als die bemängelte Selbstzufriedenheit im alten PEN klingt das nicht.

Wenn solche Sätze Grundlage des Selbstverständnisses von PEN Berlin wer­den, dürfte der Verein es schwer haben, seine Existenzberechtigung ge­genüber dem alten PEN zu behaupten. PEN Berlin, das macht die Gründungsversammlung klar, ist vor allem PEN Yücel. So wird er natürlich auch zu einer der beiden „Sprecher:innen“ gewählt, die zweite Wahl fällt auf Eva Menasse. Ins insgesamt elfköpfige „Board“, das Führungsgremium des neuen PEN, ziehen auf Vorschlag von Yücel außerdem ein: Elke Schmitter, Ronya Othmann, Joachim Helfer, Konstantin Küs­pert, Alexandru Bulucz, Simone Buchholz, Mithu Sanyal, Sophie Sumburane und Ralf Nestmeyer. Und das Board benennt auch gleich Julian Assange als erstes Ehrenmitglied – übrigens noch während der Auszählung der Stimmen, also bevor es überhaupt gewählt worden ist. Ende der Gründungsversammlung um 13.30 Uhr. Fortsetzung bei der ersten Jahrestagung im November. Bis dahin heißt es: Augen auf, damit sie beim nun realexistierenden PEN Berlin nicht weiterhin so leicht zugekniffen werden können.