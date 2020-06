Friedenspreis für Amartya Sen : Gegen die Dummheit

Zwei Mädchen finden zwei Äpfel, einen großen und einen kleinen. Mädchen A zu Mädchen B: „Nimm dir einen.“ Mädchen B nimmt den größeren. Mädchen A ist verstimmt: „Das war unfair.“ Mädchen B: „Weshalb, welchen hättest du denn genommen?“ Mädchen A: „Na, den kleineren.“ Mädchen B: „ Dann sei doch zufrieden, genau den hast du ja jetzt.“

Der indische Ökonom und Sozialphilosoph Amartya Sen ruft diese Geschichte in seinem Essay „Rationale Dummköpfe“ auf, in dem er 1977 die gängigen Verhaltensannahmen der Wirtschaftswissenschaften kritisierte. Die Verstimmung des Mädchens, so sein Argument, zeige an, dass dessen hypothetische Wahl nicht auf einem Hang zu kleinen Äpfeln oder auf Sympathie mit dem Gegenüber beruhte, sondern auf einem Gefühl dafür, was sich gehört. Die utilitaristische Replik ihrer Freundin greift daher, so witzig sie ist, am Problem vorbei. Denn die Bindung an Normen, so Sen, treibe einen Keil zwischen unsere Entscheidungen und unser persönliches Wohlergehen. Die ökonomische Theorie setze beides im Begriff „Präferenz“ allzu schnell gleich.