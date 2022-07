Französisches Verlagswesen : Ein deprimierendes Sittenstück

Aktualisiert am

Verlogene Illusionen: Die Ernennung von Isabelle Saporta zur neuen Verlegerin von Fayard erlaubt auf unschöne Weise spannende Einblicke in die Verhältnisse der französischen Verlagswelt.

In der französischen Verlagswelt ist ein sommerlicher Reigen der Verlegerinnen im Gange: Am Montag dieser Woche wurde bekannt, dass Sophie de Closets die Leitung von Flammarion (Teil der Gallimard-Gruppe) übernimmt. Und seit dem 13. Juni hat Fayard, als Teil der Hachette-Verlagsgruppe zum Lagardère-Konzern gehörig, eine neue Verlegerin: Isabelle Saporta. Diese beiden Ernennungen sind auf unschöne Weise miteinander verknüpft und erlauben spannende Einblicke in die ökonomischen und politischen Verhältnisse der französischen Verlagswelt.

Zunächst zum Fall Saporta: Die ehemalige Journalistin, Jahrgang 1976, ist aus der französischen Kaderschmiede Sciences Po hervorgegangen und hat einen Doktortitel in Politikwissenschaften. Vor ihrer Ernennung war sie bereits für Fayard tätig, zuerst als freie Mitarbeiterin, seit 2021 als Verantwortliche fürs literarische Programm. Politisch – denn um Politik geht es hier – steht Saporta eher links, sie hat sich für den Mathematiker und ehemaligen Macron-Anhänger Cédric Villani bei der Pariser Bürgermeisterwahl 2020 eingesetzt. Ansonsten gilt sie als den Grünen nahestehend: wegen ihres journalistischen Bestsellers „Das Schwarzbuch der Landwirtschaft“ (2011, mehr als 100 000 verkaufte Ex­emplare) und nicht zuletzt deshalb, weil sie die Lebensgefährtin des prominenten Grünen Yannick Jadot ist (Präsidentschaftskandidat 2022).

Buchmarktkampf mit scharfen Messern

All das entfaltet durch den Kontext ihrer Ernennung und die verlagspolitische Konstellation, in der diese statt­gefunden hat, seine volle Würze. Der Fall Saporta zeigt: Auf dem französischen Buchmarkt, der von Konzernen geprägt wird, die jeweils hunderte Millionen Euro im Jahr umsetzen – neben dem Markt­führer Hachette (gut dreißig Verlage, darunter Calmann Lévy, Grasset, La­rousse, Stock) wären Gallimard und Editis zu nennen –, wird derzeit mit besonders scharfen Messern gekämpft.

Die erste Pointe ist, dass die ach so linke Saporta ihre Ernennung maßgeblich Nicolas Sarkozy verdankt. Politisch ist der ehemalige Präsident zuletzt eher durch mangelndes Engagement aufgefallen: durch sein Schweigen zu Valérie Pé­cresse, die Präsidentschaftskandidatin seiner Partei Les Républicains – den elder statesman scheint parteipolitische Disziplin wenig zu scheren. Verlegerisch allerdings hat er sich gewohnt deutlich für jene Sache eingesetzt, die er stets vehement verteidigt hat: die eigene. Seit Fe­bruar 2020 sitzt Sarkozy im Aufsichtsrat der Lagardère-Gruppe; Arnaud Lagar­dère, der unglückliche Erbe eines Imperiums, das er langsam zugrunde richtet, nennt ihn seinen „Bruder“. In dieser Doppelfunktion, der offiziellen und der inoffiziellen, hat sich Sarkozy in die Geschäfte der Hachette-Verlagsgruppe eingemischt.

Das Risiko mit den Enthüllungsbüchern

Vermutlich war er mit dafür verantwortlich, dass Sophie de Closets, die vorherige Chefin von Fayard, am 24. März das Handtuch geworfen hat. Das überrascht, denn De Closets scheint – aus Sarkozys Sicht – ein politisch viel unproblematischeres Profil zu haben als Saporta. Die studierte Historikerin, Absolventin der École normale supérieure, steht für ein gebildetes, eher unpolitisches Intellektuellenmilieu. Verlegerischen Erfolg hatte sie unter anderem damit, die Übersetzungsrechte für die Obama-Memoiren in den Verlag geholt zu haben. Sie hat achtzehn Jahre im Haus gearbeitet, es verlegerisch neu orientiert und hoch­profitabel gemacht.

Aber De Closets hatte auch die ebenso ehrenwerte wie riskante Idee, Ent­hüllungs­bücher zu verlegen, die dem in einem knappen Dutzend Affären ver­hedderten Sarkozy keinen Gefallen getan haben. Zentral war, dass sie Jérôme La­vrilleux, 2012 stellvertretender Manager von Sarkozys Wahlkampf, entlohnt hat: für ein nicht geschriebenes Buch, sagt sie, für Aussagen im Rahmen der Bygmalion-Affäre (die Wahlkampffinanzierung betreffend), die in zwei Fayard-Büchern aufgegriffen wurden, behauptet Sarkozy. Der erboste Ex-Präsident hatte halb Paris seinen Unmut kundgetan und die Ver­legerin mit einem Anruf beehrt, um „Ma­dame de Closette“, so seine gezielte Verballhornung, zur Rede zu stellen. Dieses Gespräch hat sie aufgezeichnet.