Stefan Zweigs Abschiedsbrief : Dreißig Jahre Verspätung

Im Bulletin „Books & People“ der Universitätsbibliothek Jerusalem findet sich im Juni 1993 folgende Bemerkung: „Im September 1992 zeigte uns der in Jerusalem wohnhafte Herr Hermann Aufhäuser einen Brief seines in Petrópolis lebenden Freundes Fritz Weil. In diesem Brief teilte Herr Weil mit, dass er Stefan Zweigs Abschiedsbrief, den er gleich nach dem Tode des Autors gesehen, aber erst nach dreißig Jahren erstanden hatte, einer staatlichen Institution in Israel vermachen wollte.“ Weils Überlegung entstand womöglich in Anlehnung an die Menora aus Zweigs Legende „Der begrabene Leuchter“.

Friedrich (Fritz) Weil war 1935 mit seiner jungen Ehefrau Elisabeth Charlotte von Deutschland nach Brasilien ausgewandert. Sein Vater Philipp führte in Stuttgart eine größere Weberei, aber da ihm schon damals die Zukunft der Juden in Deutschland klargeworden war, wollte er seinen fünfundzwanzigjährigen Sohn außer Landes wissen und schickte ihn nach Rio de Janeiro, damit er sein Glück in Brasilien versuchen sollte. Vielleicht könnte er in Rio auch den väterlichen Beruf ergreifen und somit dort als eine Art von „Pionier“ für die Familie wirken.Tatsächlich ermöglichte der Unternehmungsgeist von Fritz, dass er binnen kurzem mit dem Webermeister Jakob Adler aus der nahen Stadt Petrópolis Kontakt aufnahm. Nicht viel später wurde er dessen Juniorpartner in der Weberei Malharia Águia. Anschließend ließ Fritz Weil seine Schwester sowie Eltern und Schwiegereltern nach Brasilien kommen. Philipp Weil hatte seine Stuttgarter Werkstatt mit nicht allzu großem Verlust verkaufen können und begann nun, in der Weberei seines Sohnes zu arbeiten. Die Familie lebte sich in Petrópolis ein. 1966 wurde eine größere Fabrik errichtet, die in Erinnerung an die frühere Stuttgarter Philipp Weil & Companie nun den Namen Malharia Pewece bekam.