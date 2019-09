Françoise Sagan : Bonjour Tristesse

Es könnte die Geschichte eines Mannes sein, der seinen Sohn ins Bordell mitnimmt. Oder eine Affäre unter Großbürgern in der Provinz“, heißt es in „Le Monde“. Man ist sich da nicht so ganz sicher. Aber man ist überzeugt, dass es sich um eine literarische Sensation handelt. Diese „Bombe“ war im Frühsommer mit einer Erstauflage von 250.000 Exemplaren angekündigt worden. Unter absoluter Geheimhaltung wurde die „Opération Normandie“ durchgezogen. Die Presse rätselte.

Und seit Ende vergangener Woche ist die Bescherung nun da: Es handelt sich um einen Roman von Françoise Sagan! Deren Erstling, „Bonjour Tristesse“, veröffentlicht 1954, als die Verfasserin gerade achtzehn Jahre alt war, hatte tatsächlich wie eine Bombe eingeschlagen und einen echten Skandal ausgelöst. Das jetzt postum erschienene Werk trägt den Titel „Les quatre coins du cœur“ – die vier Himmelsrichtungen des Herzens. Herausgeber ist Sagans Sohn und Erbe Denis Westhoff. Er hat ein Nachwort verfasst, in dem er einen „literarischen Wirbelsturm“ und ein „Erdbeben der Medien“ ankündigt.

Einer Klassikerin unwürdig

Aber warum nur war der Verlag Plon so bemüht, zur Lancierung den Skandal um „Bonjour Tristesse“, der Françoise Sagan schlagartig berühmt und reich gemacht hatte, zu wiederholen? Die Druckerei des nachgelassenen Werks musste eine Geheimhaltungsklausel unterschreiben, den Buchhandlungen wurde lediglich das Datum des Erstverkaufstags mitgeteilt. Bei Plon wurde von der Geschäftsführung nur die Presseabteilung informiert, die dann den Medienplan ausheckte. „Le Monde“ bekam die Rechte für den Vorabdruck, der allerdings gleichzeitig mit dem Buch erscheinen musste, und zeigte sich mit einer sehr freundlichen Kritik erkenntlich, die alle Leser der publizierten Auszüge befremden musste. Denis Westhoff wurde am selben Tag für ein Interview zum öffentlich-rechtlichen Sender „France Inter“ geschickt. Das war’s auch schon.

Die über das Wochenende bekanntgewordenen Details machen indes deutlich, warum sich der Verlag für diese PR-Strategie entschied, die einer Klassikerin, die noch immer hohe Auflagen garantiert, unwürdig ist. Die Fragmente waren nach Françoise Sagans Tod 2004 von deren letzter Lebensgefährtin, Ingrid Méchoulam, gefunden worden. Méchoulam versuchte vergeblich, sie zur Grundlage eines Films mit Gérard Dépardieu zu machen. Westhoff gab die Texte dem Verleger Jean-Marc Roberts zu lesen, der von einer Veröffentlichung abriet: „Du fügst dem Werk deiner Mutter nur Schaden zu“, soll er zu Westhoff gesagt haben. Auch der Schriftsteller David Foenkinos scheiterte noch jüngst am Versuch, aus der Geschichte ein Drehbuch zu machen – obwohl renommierte Schauspieler wie Michel Bouquet und Emmanuelle Seigner für die Hauptrollen zugesagt haben sollen.

So landete das Manuskript Ende Mai bei Plon, wo gerade eine auf spektakuläre Schnellschüsse spezialisierte Verlegerin ihre neue Stelle angetreten hatte. „Lücken“ im Text hat Denis Westhoff selbst gefüllt und so den Roman „vervollständigt“, wie er im Vorwort bekennt. Was im Buch von der Mutter und was vom Sohn ist, bleibt dem Leser schleierhaft. Die „Opération Normandie“ ist ein wirtschaftlicher Erfolg, es wird schon nachgedruckt. Das Buch aber erweist sich als literarischer Blindgänger.