In den Feuilletons wird derzeit eine Ost-Debatte geführt, die sich ausnahmsweise mal nicht an Jahrestagen entzündet, was für ihre Echtheit spricht. Etwas musste raus, das nicht bis zum Herbst warten konnte, nämlich der Zorn des Leipziger Literaturprofessors Dirk Oschmann über die Kolonialschmach der Ostdeutschen. Deren Erlösung vom sowjetischen Joch habe geradewegs in die westdeutsche Zwangsjacke geführt. Seither schubse der Westen den Osten herum und benutze ihn als eine Art Bad Bank für schlechte Eigenschaften, die hier abgeladen und angekreidet werden, um die eigene Bilanz aufzuhübschen.

Das ist sicher alles sehr ärgerlich und gemein, doch für Herumgeschubste inter­essiert man sich erst dann, wenn sie inter­essant sind. Müsste hier vielleicht der Kampf für die Befreiung der Kolonisierten ansetzen, bei der Entdeckung ihrer Schönheit? Ist da etwas zu holen bei den Ossis?